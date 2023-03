Leggermente. LA DIRETTA dell’incontro con il prof. Zamagni

L’economia come cantiere di reciprocità

A Leggermente, l’incontro on-line con il prof. Zamagni

LECCO – Il professor Stefano Zamagni ospite del festival Leggermente, interviene sul tema “L’economia come cantiere di reciprocità”. Zamagni, economista e docente universitario, è Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali ed ex presidente della Agenzia per il Terzo Settore.

Che cosa significa oggi “essere responsabili”? Se è relativamente facile rispondere quando è questione di comportamenti dei singoli, le difficoltà sorgono quando entrano in gioco azioni che riguardano la collettività. Chi è, ad esempio, responsabile delle disuguaglianze crescenti, della disoccupazione, della povertà, dei disastri climatici? E che cosa accadrà nella società dei big data e dei social network, dove le smart machine potranno “pensare” e decidere?

Nel mondo iperconnesso e globalizzato ogni azione si carica di conseguenze non volute, e spesso neppure immaginate. Essere responsabili allora non è solo non fare il male – è questa la responsabilità come imputabilità – ma è agire per il bene e, nel mercato, adottare comportamenti che affermino la responsabilità come prendersi cura.

