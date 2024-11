Lo spettacolo “Lo Schiaccianoci” torna a Lecco

La produzione dello spettacolo è firmata dalla Compagnia del Domani

Una rivisitazione del balletto classico pensata per le famiglie

LECCO – Il magico mondo di “Lo Schiaccianoci” torna a Lecco, pronto a incantare grandi e piccini con una nuova versione del celebre balletto di Tchaikovsky. Questo capolavoro, uno degli spettacoli più amati del periodo natalizio, viene proposto in una rivisitazione pensata per le famiglie, mantenendo intatta la sua atmosfera incantata e il fascino senza tempo delle melodie che lo hanno reso famoso.

La produzione, firmata Compagnia del Domani, propone una rivisitazione fresca e coinvolgente di questo classico natalizio. Lo spettacolo si distingue per le sue coreografie originali, interpretate con maestria dalle talentuose ballerine in collaborazione con Arte Danza Lecco, dialoghi adattati per coinvolgere tanto adulti quanto bambini, e un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, che arricchisce l’esperienza senza tradire lo spirito del balletto originale.

Questa versione contemporanea conserva tutta la magia dell’opera originale, rendendola al contempo più accessibile e coinvolgente per un pubblico di tutte le età, adattandola con eleganza ai gusti e alle sensibilità moderne.

La storia ruota attorno a Clara, una bambina che, la vigilia di Natale, riceve in dono dallo zio Drosselmeyer uno Schiaccianoci speciale. Quella stessa notte, il giocattolo si trasforma in un magico compagno di avventure, portando Clara in un viaggio straordinario nel regno dei dolciumi. Tra emozionanti peripezie e incontri indimenticabili, la giovane protagonista scoprirà un mondo incantato, ricco di meraviglie e sorprese.

Lo Schiaccianoci andrà in scena al Cineteatro Palladium nelle seguenti date: sabato 30 Novembre, ore 15; domenica 1 Dicembre, ore 14:30; sabato 14 Dicembre, ore 15; sabato 14 Dicembre, ore 17:30.

Tutte le informazioni sullo spettacolo e riguardo le modalità di acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito: www.compagniadeldomani.it/lo-schiaccianoci