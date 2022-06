Ma che film la vita! Al via la quarta edizione del cineforum

Dopo la pellicola italiana “Una femmina”, il cineforum propone il film francese “L’accusa”

Appuntamento per martedì 7 giugno sempre alle 21 al Cinema Nuovo Aquilone

LECCO – E’ stata la pellicola italiana “Una femmina” dell’esordiente Francesco Costabile ad aprire martedì 31 maggio la quarta edizione del cineforum “Ma che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone. Un film duro e claustrofobico, ricco di venature simil-horror e di tanta violenza (spesso trattenuta), con al centro la figura silenziosa e tormentata di Rosa, “una femmina” che affronta la vita senza sconti (per sé e per gli altri) e che decide di non restare zitta di fronte a quello che vive in famiglia e di vendicarsi di quanto subito dalla madre. Il destino le riserverà sofferenze e dolori, ma anche un futuro (forse) libero… lontana da vicoli opprimenti e case fatiscenti.

A introdurre la pellicola, dopo i saluti portati da Confcommercio Lecco, è stato il critico cinematografico Gianluca Pisacane, che è anche salito sul palco alla fine per un commento conclusivo, raggiunto dal prevosto di Lecco, don Davide Milani. Assente invece, nonostante fosse prevista la sua partecipazione alla serata, l’attrice protagonista Lina Siciliano.

Il secondo appuntamento è in calendario martedì 7 giugno, sempre a partire dalle ore 21 (biglietto 5 euro acquistabile online su www.aquilonelecco.it o direttamente al botteghino del Cinema Nuovo Aquilone di via Parini 16 il giorno della proiezione). Verrà proposto il film francese “L’accusa”, diretto da Yvan Attal, presentato in Concorso a Venezia l’anno scorso. Alexandre, studente d’ingegneria a Stanford, torna a Parigi per partecipare a una cerimonia in onore del padre, un celebre giornalista televisivo. Invitato a cena dalla madre, intellettuale femminista che ha da poco lasciato il marito, Alexandre fa la conoscenza di Mila, la figlia diciassettenne del nuovo compagno della madre. Quella stessa sera, Alexandre e Mila partecipano a una festa e il giorno dopo lui viene arrestato per stupro ai danni della ragazza: cos’è successo tra i due? Un caso di violenza sessuale affrontato in tutte le sue implicazioni razionali, umane, giudiziarie. Un film sull’impotenza della ragione e sulla necessità della giustizia.

“Ma che film la vita!” è organizzato da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone con la collaborazione di Ente Fondazione dello Spettacolo e Comunità Pastorale Madonna del Rosario (media partner: Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e UnicaTv). Dopo “Una femmina” e “L’accusa”, il programma prevede la proiezione di “Lunana – Il villaggio alla fine del mondo” di Pawo Choyning Dorji (14 giugno), “Piccolo corpo” di Laura Samani (21 giugno) e “Un altro mondo” di Stéphane Brizé (28 giugno). Per informazioni: tel. 03411918022; email info@aquilonelecco.it; sito www.aquilonelecco.it.