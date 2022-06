La pellicola italiana protagonista al Cinema Nuovo Aquilone: inizio alle 21

LECCO – Il penultimo film in programma al cineforum di Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone è “Piccolo corpo”, della regista esordiente (vincitrice del David di Donatello 2022) Laura Samani, che sarà in collegamento in occasione della proiezione, prevista per martedì 21 giugno con inizio alle ore 21.

Inizi del Novecento. In un’isoletta del Nordest, Agata (interpretata da Celeste Cescutti) partorisce una bambina nata morta e il prete della comunità di pescatori cui appartiene non può battezzarla. Ma la giovane donna non accetta che sua figlia resti “un’anima perduta nel limbo” e un uomo le indica la possibile soluzione: portare la piccola in Val Dolais, fra le montagne innevate dell’estremo nord, dove c’è una chiesa in cui risvegliano i bambini nati morti. Basta un respiro, e si può dare loro un nome, liberandoli dal limbo: Agata intraprenderà il viaggio verso quel santuario a metà fra il religioso e il pagano. “Piccolo corpo”, opera prima di Laura Samani, parla di miracoli e dell’elaborazione di un lutto, in un viaggio doloroso attraverso gli elementi e la materia.

La rassegna “Ma che film la vita!”, organizzata da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo Aquilone, vede la collaborazione di Ente Fondazione dello Spettacolo e Comunità Pastorale Madonna del Rosario (media partner: Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e UnicaTv). Per informazioni: tel. 03411918022; email info@aquilonelecco.it. I biglietti (ingresso 5 euro) si acquistano online sul sito www.aquilonelecco.it oppure al botteghino del Cinema Nuovo Aquilone di via Parini 16 a Lecco il giorno della proiezione.