Monte Barro: pensieri e parole: conclusa la fase di aprile del concorso

Prosegue il concorso fotografico

Ecco i tre aforismi del mese di maggio

GALBIATE – Si è conclusa la fase di aprile del concorso fotografico “Monte Barro: pensieri e parole” per la quale la giuria ha votato le 46 fotografie pervenute. Ora è in corso la fase di maggio per la quale i 3 aforismi ispiratori degli scatti sono:

Ascolto le favole del cielo per capire la magia del bosco;

E’ consigliabile inoltrarsi in luoghi di felicità;

La vera bellezza non ha parole.

Il concorso durerà quattro mesi: da aprile a luglio. Ogni mese vengono proposti tre aforismi a cui ispirarsi. I fotografi dovranno interpretare gli aforismi e declinarli in tema naturalistico

o comunque riferiti al Monte Barro. La partecipazione è gratuita. E’ possibile partecipare con un massimo di 3 fotografie al mese indicando per ogni foto l’aforisma ispiratore (anche più foto per lo stesso aforisma). Informazione: www.parcobarro.lombardia.it. “Ci auguriamo che anche in questo mese ci arrivino molte fotografie”.