Musica. “Solo in piazza”, in uscita il nuovo singolo della cantante lecchese Benedetta Castelli

In radio e negli store digitali dal 22 Gennaio con il singolo “Solo in piazza”

Il primo singolo della cantante lecchese Benedetta Castelli

“Questo è un singolo che mi veste come un abito, nato da una mia idea o meglio, dalla percezione del mondo in cui viviamo oggi, dove tutto è caduco e dove ognuno di noi si sente solo, una società dove molto è basato sulle apparenze. Devo ringraziare la professionalità di tutto lo staff dell’etichetta, che mi ha dato la possibilità di realizzare questo progetto per esprimermi al meglio”.

Castelli Benedetta, nata a Lecco, amante sin da bambina dell’arte a tutto tondo, è scrittrice e pittrice, oltre che cantante. La passione per la musica le è stata trasmessa dallo zio cantautore, venuto a mancare prematuramente e il ricordo di quei giorni in cui lei ballava sulle note delle sue canzoni è rimasto talmente nella sua testa da portarla, da grande, a coltivare questa passione. Ha iniziato a studiare musica, in particolare canto e con il tempo, ha deciso di partecipare ad alcuni contest canori per mettersi in gioco come artista, fino ad approdare nelle mani sapienti dell’etichetta Rosso al Tramonto.