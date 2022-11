Novembre al museo: le mostre e le iniziative nei musei della città

Gli appuntamenti del mese negli spazi culturali del Comune di Lecco

Ultimi giorni per Poetiche e per la mostra su Carlo Mauri, due laboratori a Palazzo delle Paure

LECCO – Tante le proposte culturali del Sistema Museale Urbano Lecchese in programma per il mese di novembre, tra esposizioni temporanee e laboratori creativi.

Fino al 20 novembre è possibile visitare le mostre “Poetiche. Quotidiano e immaginario nell’arte italiana tra Ottocento e Novecento” e “Sguardo al femminile. Mostra antologica di Bianca Banfi”: la prima, allestita tra Palazzo delle Paure e Villa Manzoni, attraversa le correnti artistiche di Verismo Sociale, Divisionismo e Simbolismo interpretate da Segantini, Morbelli e Pellizza da Volpedo, e ha un costo di 10 euro (7 euro ridotto); la seconda, allestita in Torre Viscontea, percorre la storia artistica dell’acquarellista lecchese Bianca Banfi ed è a ingresso libero.

Fino al 30 novembre il Polo della Montagna di Palazzo delle Paure ospita invece la mostra “Carlo Mauri. Nato in salita”, allestita in occasione dei 40 anni dalla scomparsa dell’alpinista ed esploratore lecchese, che osserva le tariffe disponibili sul sito museilecco.org, a questo collegamento.

Domenica 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia, alle 14.30 e alle 16 ritorna inoltre presso la Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo delle Paure il laboratorio “Décollage con Mimmo Rotella”, dedicato ai bambini e alle famiglie, pensato per far conoscere il patrimonio museale della città di Lecco, scoprire l’arte contemporanea e reinterpretarla in chiave personale, attraverso l‘innovativa tecnica del décollage, procedimento creativo e stimolante per tutte le età. La visita e il laboratorio (7-15 partecipanti dai 6 ai 10 anni) sono gratuiti, ma è previsto un biglietto di 2 euro per gli adulti accompagnatori. La prenotazione è obbligatoria al numero 0341.286729 o all’indirizzo educazione.musei@comune.lecco.it. Maggiori informazioni a questo collegamento.

Infine, a partire da sabato 26 novembre fino a domenica 15 ottobre le sale di Palazzo Paure ospiteranno “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema museale urbano lecchese”, un’esposizione che offrirà un racconto dell’arte italiana ed europea attraverso i maggiori capolavori del Si.M.U.L. Il costo della mostra è di 6 euro (4 per ridotto).

Maggiori informazioni e prenotazioni sul sito www.museilecco.org e ai recapiti educazione.musei@comune.lecco.it e 0341286729