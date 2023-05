Parco Adda Nord: Cultura e natura: dialogano Carlo Sini e Carlo Alberto Redi

Ultimo atto degli Stati Generali della Cultura del Parco Adda Nord a Lecco

Sabato 27 maggio al “Poli” di Lecco: evento aperto al pubblico

LECCO – Nella prestigiosa cornice dell’aula magna del Polo Territoriale del Politecnico di Lecco in via Previati, si terrà l’evento intitolato “Cultura è Natura che parla: la grande Bellezza dell’Adda”. Questo incontro, in programma sabato 27 maggio, segna anche la conclusione del processo partecipativo degli Stati Generali della Cultura avviato due anni fa dal Parco Adda Nord.

L’obiettivo principale di questa giornata è quello di mettere al centro del dibattito la cultura, ma anche di esaltare la bellezza del territorio circostante, unendo questi due aspetti in un significato unico. Infatti, un’area protetta non è solamente un rigido “controllore” dei vincoli naturalistici, ma è anche un vivace centro di idee, iniziative, cultura e bellezza.

Ignazio Ravasi, consigliere delegato alla cultura e al marketing territoriale, spiega il significato degli Stati Generali della Cultura e sottolinea che l’impegno non termina qui: “Negli ultimi mesi, attraverso incontri e iniziative, ci siamo dedicati personalmente alla creazione di una rete tra i diversi soggetti che operano nel nostro territorio. Abbiamo coinvolto le amministrazioni comunali, i musei, le scuole con l’educazione ambientale, le biblioteche, le associazioni culturali e abbiamo rafforzato la collaborazione con l’Ecomuseo Adda di Leonardo e le pro loco. Il nostro obiettivo è stato quello di costruire relazioni, far conoscere il Parco e valorizzare tutti gli eventi, grandi e piccoli, organizzati nei nostri comuni. A Lecco, il 27 Maggio, si conclude un capitolo, ma ne inizia un altro. Il nostro impegno nel valorizzare il territorio, farlo crescere e creare una rete di promozione non si ferma qui”.

Il momento clou della giornata lecchese sarà senza dubbio la conversazione tra il filosofo Carlo Sini e il biologo Carlo Alberto Redi dal titolo: “Non siamo dei buoni antenati: la situazione del pianeta e il futuro della vita umana. Un Dialogo”. Nonostante le loro apparenti posizioni antitetiche, si scoprirà che in realtà hanno punti in comune. Questo brillante dialogo, come suggerisce il titolo, catturerà l’attenzione dei presenti e affronterà temi delicati e di grande attualità, presentati con un linguaggio accessibile a tutti.

L’evento inizierà alle 9.15 con i saluti delle autorità politiche e istituzionali. La Presidente del Parco Adda Nord, Francesca Rota, e il Prorettore delegato del Polo Territoriale di Lecco, Manuela Grecchi, daranno il benvenuto ai partecipanti. Saranno presenti anche l’assessore regionale Gianluca Comazzi, la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hoffman, il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e la Presidente di Mechrì – Laboratorio di Filosofia e Cultura – Florinda Cambria.

Le conclusioni di questo percorso che volge alla sua definizione saranno tratte da Ignazio Ravasi e Simone Paleari, Presidente di Agenzia InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile, che ha accompagnato il Parco durante il progetto.

“Gli Stati Generali della Cultura hanno dato un’occasione in più a noi amministratori del Parco Adda Nord di entrare a contatto con il territorio, nella fattispecie con i 35 Comuni che compongono l’ente, di approfondirne la conoscenza e di studiare, insieme, progetti nuovi per valorizzarlo. Un’esperienza importante, che non andrà sprecata, anzi occorrerà farla fruttare negli anni a venire affinché il Parco sia sempre di più una realtà in grado di accomunare le eccellenze di ciò che ci circonda. Chiudere questo processo partecipativo a Lecco e soprattutto in una delle realtà più prestigiose quale è il Politecnico che ha scelto la nostra città per consolidare la sua presenza con uno dei poli più attivi aiutandone la crescita è ancora più significativo. Qui dove la cultura, sottoforma di ricerca e sviluppo, è di casa”, dice la Presidente Francesca Rota.

L’incontro rappresenta il culmine di un percorso di due anni dedicato alla cultura e alla valorizzazione del territorio. Mentre questa tappa giunge alla sua conclusione, i partecipanti sono consapevoli che l’impegno nel promuovere la cultura e la bellezza del territorio non finisce qui. Il Parco Adda Nord continuerà a lavorare per consolidare la rete di collaborazione e per far crescere la consapevolezza sull’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell’Adda.