Per Natale, tre cori in concerto nella chiesa di Bonacina

L’appuntamento è per domani sera, 28 dicembre

LECCO – La magia del Natale prende vita con un evento il 28 dicembre, alle ore 21:00, presso la Chiesa del Sacro Cuore della Bonacina, a Lecco. In scena tre cori: il Coro Valsassina, il Coro Futura e il Coro Misto Voci del Tempo, tutti diretti da M.G. Riva.

In un’intervista esclusiva, la direttrice Riva ha raccontato con entusiasmo: “Questa rassegna è un’occasione unica per far vivere la bellezza della musica corale, che unisce tradizione e innovazione. Ogni coro porta, infatti, con sé un’energia speciale che, insieme, regalerà al pubblico una serata indimenticabile, piena di emozioni natalizie”.

L’ingresso è gratuito e l’invito a partecipare è rivolto a tutta la comunità.