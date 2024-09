Planetario di Lecco, gli appuntamenti per il mese di ottobre

Numerosi appuntamenti in programma per esplorare l’origine cosmica degli elementi, partecipare a laboratori interattivi e molto altro ancora

Il primo incontro si terrà venerdì 4 ottobre e avrà come tema “Siamo figli delle stelle: l’origine cosmica degli elementi”

LECCO – Il mese di ottobre si preannuncia straordinario al Planetario di Lecco, un luogo dove la curiosità per l’universo e l’amore per la scienza si fondono in un calendario ricco di eventi. Questo mese, gli appassionati di astronomia e scienze cosmiche avranno l’opportunità di immergersi in un affascinante viaggio attraverso l’origine cosmica degli elementi, partecipare a laboratori interattivi e godere di proiezioni avvincenti nella cupola del planetario.

Inoltre, una serata informativa organizzata in collaborazione con il Gruppo Astrofili Deep Space promette di essere un momento imperdibile per approfondire la propria conoscenza delle meraviglie dell’universo. Con molte altre stimolanti proposte in programma, ottobre si presenta come un’occasione unica per esplorare il cielo e i suoi misteri.

Il primo appuntamento avrà luogo venerdì 4 alle ore 21 con il titolo: “Siamo figli delle stelle: l’origine cosmica degli elementi”. A condurre l’incontro sarà Francesco Rosario Ferraro, professore ordinario di Astronomia all’Università di Bologna.

Durante questo evento, si esplorerà come l’origine degli elementi si trovi nel profondo cuore delle stelle, dove avviene la straordinaria fusione nucleare che dà vita a molti degli atomi presenti in natura. Il segreto di questo processo risiede nelle leggi del microcosmo, nel nucleo atomico: ciò che è immensamente grande e ciò che è immensamente piccolo sono sempre intimamente interconnessi.

Venerdì 11, alle ore 21, si terrà l’evento “Mostri da laboratorio: scienza delle creature fantastiche”, con la partecipazione di Cecilia Corti ed Enrico Paleari, ingegneri del Gruppo Astrofili Deep Space. Da “Game of Thrones” a “Stranger Things”, dal “Signore degli Anelli” a “Harry Potter”, fino a “Star Wars” e “The Witcher”, sono molte le serie televisive, i film e i libri che hanno dato vita a mostri affascinanti e terrificanti.

In questo evento, verrà esplorata la scienza che si nasconde dietro alcune di queste creature straordinarie, con l’opportunità di sperimentarla direttamente in laboratorio.

Venerdì 18, alle ore 21, si svolgerà l’evento “Dalle ali di Pegaso alla Via Lattea”. Questa proiezione in cupola, permetterà di scoprire gli oggetti più affascinanti del cielo di ottobre: da M31 alle Pleiadi, da Pegaso alla Via Lattea, che brilla maestosa in questo periodo, fino ai pianeti Giove e Saturno. Il firmamento di ottobre offre una straordinaria varietà di suggestioni e meraviglie da esplorare.

Venerdì 25, alle ore 21, si terrà l’evento “Pseudoscienza criminale: trapiantatori di gonadi e serial killer”, con Lorenzo Paletti, fisico, prestigiatore e divulgatore scientifico. Anche il mondo della scienza ha i suoi scheletri nell’armadio… Esistono scienziati eccentrici e persino alcuni criminali folli. Con l’arguzia e la verve di Lorenzo Paletti, verranno esplorate alcune delle follie più incredibili, ma realmente accadute.

Sabato 26, alle ore 21, si terrà l’evento “Moonlight from…” con Vincenzo Adelini, compositore e chitarrista. Questo progetto, realizzato grazie al contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding e Silea), offre un’esperienza immersiva e profonda che unisce musica e astronomia. “Moonlight From…” è stato concepito appositamente per essere vissuto all’interno di planetari, valorizzando il suo potere comunicativo attraverso la sinergia tra suoni e visioni celestiali. Evento speciale – Biglietto unico 7 euro (Under 14 – 5 euro).

Sabato 12, a partire dalle ore 20:30, ci sarà l’opportunità di partecipare a una serata di osservazione presso il piazzale di partenza della Funivia Piani d’Erna, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Deep Space. Sarà un’occasione speciale per ammirare il cielo e scoprire le meraviglie astrali. I biglietti sono disponibili a un prezzo unico di 10 euro, mentre per i soci il costo è di 5 euro. Inoltre, è disponibile un biglietto family (genitori + figli) al prezzo di 20 euro.

Riprendono le proiezioni settimanali nella cupola della domenica. Gli appuntamenti sono fissati per il 6 e il 20 ottobre alle ore 10, e per il 13 e il 27 ottobre alle ore 16. Inoltre, torna l’evento “Il sabato dei bambini“: sabato 5 ottobre, il maialino spaziale Gruby solcherà nuovamente i cieli del planetario. Sabato 19 ottobre, invece, sarà il momento di esplorare il cielo con il Piccolo Principe. Entrambi gli spettacoli si svolgeranno alle ore 15 e alle ore 16:30, con un’età consigliata per i partecipanti dai 4 ai 7 anni.