“Polifonia. I linguaggi del femminile”, l’opera di Alba Folcio a Villa Manzoni

A Villa Manzoni la mostra “Polifonia. I linguaggi del femminile”

Dal 21 al 28 novembre sarà possibile ammirare l’installazione dell’artista Alba Folcio

LECCO – Una mostra d’arte contemporanea in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre. Il Comune di Lecco, in collaborazione con il Sistema Museale Urbano Lecchese, ospita presso le Scuderie di Villa Manzoni dal 21 al 28 novembre un’installazione dell’artista Alba Folcio dal titolo “Polifonia. I linguaggi del femminile”.

La mostra rientra negli eventi collegati con il “bosco diffuso di Lecco”, promosso e organizzato dal Comune di Lecco per condurre una riflessione trasversale sulla sostenibilità.

“Quando si parla di sostenibilità – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi – è doveroso non tralasciare la dimensione sociale. Questa installazione è realizzata per ricordare, con il linguaggio simbolico ed espressivo dell’arte, la Giornata contro la violenza sulle donne. L’intento è promuovere una riflessione sui linguaggi del femminile che leghi il rispetto della persona e la cura per ogni forma di vita e di diversità”.

Sabato 20 novembre sono previsti due momenti di inaugurazione: alle 16:30, su invito, la mostra sarà visitabile in anteprima alla presenza dell’artista Alba Folcio, mentre alle 20:45 è prevista una serata di approfondimento dal titolo “Polifonia di linguaggi: le donne si raccontano” alla quale è possibile partecipare scrivendo a sostenibilita@comune.lecco.it.

La mostra è visitabile negli orari di apertura di Villa Manzoni (martedì dalle 14 alle 18:00; mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13; venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18), mentre è possibile, su prenotazione, partecipare a visite guidate, realizzate grazie alla collaborazione dell’I.I.S. Medardo Rosso di Lecco, scrivendo a sostenibilita@comune.lecco.it fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sono previste delle fasce orarie per le visite guidate gratuite alla mostra divise per giornate: domenica 21 novembre sono in programma 6 turni a partire dalle 10:30, venerdì 26 novembre i turni saranno 3, sabato 27 novembre e domenica 28 novembre 6 (ultima visita guidata sempre alle ore 16:30). Per accedere alla mostra è richiesta la certificazione verde in corso di validità.

Al termine della visite sarà disponibile un bus navetta gratuito per accompagnare i presenti a visitare altre iniziative organizzate nell’ambito della settimana contro la violenza sulle donne in programma al Palazzo delle Paure, al palazzo comunale e presso l’istituto di istruzione superiore statale G. Parini di Lecco.