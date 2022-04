Sabato 9 aprile “Disegniamo l’arte” a Palazzo delle Paure

Laboratorio didattico rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni e alle famiglie

LECCO – Sabato 9 aprile torna a svolgersi in presenza, dopo due edizioni digitali, “Disegniamo l’arte”, il laboratorio didattico promosso da Abbonamento Musei in collaborazione con il Si.M.U.L. dedicato ai bambini e alle famiglie. L’iniziativa, nata nel 2014, ha come principale obiettivo quello di promuovere la conoscenza e la fruizione dei musei del territorio attraverso il disegno e la creatività, per reinterpretare le bellezze del patrimonio culturale e artistico regionale.

L’appuntamento, quest’anno, è alla Galleria d’Arte Contemporanea di Lecco, a Palazzo delle Paure, con un laboratorio didattico rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni dal titolo “UBU: un mostro per amico”. L’esperienza sarà occasione, per i piccoli artisti, di reinterpretare, attraverso la propria creatività, le bellezze della Galleria d’Arte, lasciandosi conquistare, tra gioco e cultura, dall’arte del disegno, che diventa non solo tecnica, ma anche strumento di interpretazione delle collezioni, delle architetture e in generale delle suggestioni degli spazi museali.

Il laboratorio vedrà come momento iniziale una visita alla sala della Galleria d’Arte Contemporanea in cui è esposta l’opera di Enrico Baj, “La Danza di Ubu”: l’osservazione dell’opera e il racconto della storia del mostro Ubu, attraverso l’interazione con i bambini, forniranno lo stimolo per avviare l’attività didattica in laboratorio con il dado magico di Hervé Tullet. I bambini si cimenteranno nel disegno del loro mostro, a cui daranno un nome e del quale immagineranno i superpoteri.

L’attività, gratuita per tutti i partecipanti, si svilupperà secondo due turni di visita e laboratorio: il primo dalle 15 alle 16 e il secondo dalle 16.30 alle 17.30. Per partecipare al progetto è necessario effettuare l’iscrizione entro giovedì 7 aprile mediante prenotazione al numero 0341 286729 o all’indirizzo email palazzopaure@comune.lecco.it. Si accoglieranno minimo 7 partecipanti per turno, per un massimo di 12. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web dedicato.