Sistema Museale: nuove proposte inclusive di accessibilità e accoglienza

Lunedì 22 gennaio partirà un percorso di formazione, azione 1 del progetto

“L’obiettivo è creare inclusione sociale e pari opportunità nel godimento del patrimonio museale”

LECCO – Lunedì 22 gennaio partirà l’azione 1 del progetto Sistema Museale della Provincia di Lecco: nuove proposte inclusive di accessibilità e accoglienza, per il quale la Provincia di Lecco ha ottenuto un finanziamento di 260.000 euro nell’ambito dell’Avviso per Progetti Comuni di Fondazione Cariplo. L’iniziativa rientra nella più ampia programmazione del Sistema Museale della Provincia di Lecco con il progetto comune Star bene al museo, finalizzato alla maggiore inclusione partecipativa e al benessere nei musei e nei siti culturali del Sistema.

L’azione 1 consiste in un percorso di formazione, coordinato dalla Cooperativa sociale Eliante Onlus di Milano e gestito da La Nostra Famiglia – Istituto Medea, rivolto alle realtà del Sistema Museale della Provincia di Lecco; possono partecipare operatori museali, collaboratori dei soggetti gestori, guide turistiche, educatori, insegnanti, associazioni culturali e turistiche del territorio legati a ogni singolo museo/bene culturale del Sistema.

Il corso riguarda specificamente l’ambito delle disabilità cognitive e visuocognitive per ampliare le competenze dei partecipanti sia nelle relazioni con le persone con disabilità che utilizzano i servizi museali, sia per la messa a punto di percorsi e materiali specifici da offrire ai servizi del territorio che si occupano di persone con disabilità degli ambiti indicati.

Il percorso di formazione è articolato in alcuni moduli teorici di informazione sulle caratteristiche ed esigenze inerenti gli ambiti di disabilità, in successivi moduli di taglio laboratoriale per favorire un miglior avvicinamento al tema della disabilità cognitiva e multisensoriale, in moduli pratici di co-costruzione dei percorsi e delle proposte specifiche realizzati con gli operatori museali.

Verranno svolte anche simulazioni e role playing per la sperimentazione sul campo delle attività didattiche progettate, nonché un follow up in via telematica dopo le prime esperienze effettive con utenti con disabilità, per l’eventuale messa a punto e/o revisione delle proposte precedentemente sviluppate (per ulteriori informazioni e adesioni: sistemamuseale@provincia.lecco.it).

“Nell’ambito delle nostre attività di valorizzazione del Sistema Museale della Provincia di Lecco – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Turismo, Villa Monastero Fiorenza Albani – abbiamo voluto fortemente questo progetto con l’obiettivo di creare inclusione sociale e pari opportunità nel godimento del patrimonio museale, promuovere familiarità con i luoghi della cultura quali spazi di arricchimento personale, favorire una condizione emotivamente positiva nell’individuo, stimolare le capacità creative e comunicative in persone con deficit cognitivo/sensoriali, rafforzare il legame con i cittadini e il territorio. Ci aspettiamo un’ampia adesione a questa proposta formativa, che affronta la tematica sempre più importante e sentita dell’accoglienza estesa”.

Sintesi del progetto “Sistema Museale della Provincia di Lecco: nuove proposte inclusive di accessibilità e accoglienza”

Il progetto si articola su due piani integrati:

riorganizzazione delle modalità di accoglienza, accompagnamento e progettazione didattica e fruitiva, per offrire luoghi sempre più coinvolgenti, grazie a un nuovo insieme di percorsi e proposte di visita senza barriere, rivolte a persone con mobilità ridotta e a visitatori con difficoltà sensoriali o cognitive

nuovi percorsi trasformativi legati all’accoglienza inclusiva e di formazione rivolto agli operatori museali e al personale che opera all’interno dei 51 siti culturali del Sistema Museale della Provincia di Lecco

Si intende aprire i luoghi a una molteplicità di pubblici: non solo soggetti con disabilità motoria, sensoriale, psichica e psichiatrica o metabolica, ma anche a soggetti che necessitano di attenzione particolare, quali le famiglie con le carrozzine, gli anziani che hanno bisogno di soste frequenti, persone con difficoltà temporanee di movimento.

Le azioni prevedono:

la creazione di un percorso Kids Friendly: le opere si trasformano in un cartone animato che racconta i suoi segreti con un linguaggio adatto anche ai più giovani, un modo per rendere l’arte e la cultura accessibile a chiunque, riprodotti in 3D

l’allestimento di un percorso tattile olfattivo nel giardino di Villa Monastero per rendere accessibile a chiunque, non solo ai non vedenti, la conoscenza e la scoperta degli oggetti musealizzati attraverso l’olfatto, il tatto, l’ascolto

nuovi manuali didattici universal design ad accessibilità estesa, progettati e realizzati all’interno del programma di formazione rivolto agli operatori museali

l’intervento formativo focalizzato sulle disabilità cognitive e visuocognitive, per ampliare le competenze degli operatori museali nelle relazioni con le persone con disabilità che utilizzano i servizi museali, per la messa a punto di percorsi e materiali specifici da offrire alle strutture del territorio che si occupano di persone con disabilità

I soggetti operativamente coinvolti fin dalla fase di progettazione, che seguiranno le fasi successive di realizzazione, sono la Cooperativa sociale Eliante Onlus di Milano e la Fondazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini.