Terzo appuntamento con “Ma che film la vita!”: “Gli spiriti dell’isola”

Martedì 6 giugno si va in Irlanda con uno dei film più acclamati e premiati della stagione scorsa

LECCO – Dopo i primi due film di maggio, entrambi proiettati al Nuovo Cinema Aquilone di Lecco per le condizioni meteo (“The Fabelmans” e “La stranezza”), il cineforum “Ma che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco inizia il suo percorso nel mese di giugno con il pluripremiato “Gli spiriti dell’isola”, diretto da Martin McDonagh e interpretato magistralmente da Colin Farrell e Brendan Gleeson.

Irlanda, 1923. I migliori amici Pádraic e Colm s’incontrano da una vita al pomeriggio per qualche pinta al pub. Un giorno, però, Colm non apre la porta di casa all’amico, affermando di averne abbastanza di lui e di non volerlo più vedere. Devastato e incapace di accettare la cosa, Pàdraic cerca inutilmente l’aiuto della sorella e del parroco, ma Colm, non solo non ritratta, ma minaccia il peggio. Mentre sul continente infuria la guerra civile, sull’immaginaria isola di Inisherin, che si è sempre considerata al riparo dal conflitto, l’allontanamento di due amici fraterni innesca ugualmente una serie di conseguenze negative. Il film ha ottenuto 8 candidature agli Oscar, 7 ai Golden Globes (con tre successi come miglior film, per Farrell come migliore attore e per la sceneggiatura di McDonagh) ed è stato premiato al Festival di Venezia 2022 (premi a Farrell e alla sceneggiatura).

La proiezione del 6 giugno inizierà ore 21.30 circa in piazza Garibaldi (condizioni meteo permettendo) in base alle condizioni di luce (biglietto di ingresso 5 euro) e sarà preceduta dagli interventi del critico cinematografico Gianluca Pisacane e del prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, don Davide Milani.

Dopo “Gli spiriti dell’isola”, la rassegna prevede altre tre serate: 13 giugno “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani; 20 giugno “Black Panther-Wakanda Forever”; 27 giugno “Air” di Ben Affleck. I biglietti dei film sono acquistabili direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). In caso di pioggia le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone: aggiornamento in tempo reale su www.aquilonelecco.it. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Il cineforum “Ma che film la vita!” è organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm (media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e UnicaTv).