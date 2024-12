“The Harlem Sister of Gospel” ospite a Lecco

Il gruppo protagonista della rassegna Sound of Lecco – Winter Edition

Appuntamento a sabato 14 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Castello

LECCO – Il celebre gruppo gospel statunitense “The Harlem Sisters of Gospel” sarà il protagonista del prossimo appuntamento della rassegna Sound of Lecco – Winter Edition. L’esibizione avrà luogo sabato 14 dicembre alle ore 21, presso la Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Castello, in via Antonio Fogazzaro 26.

Il gruppo, fondato nel 2014 da due grandi amiche, Sebrina e Becky, nasce come omaggio alla città e al quartiere di New York dove sono cresciute. Ispirato dalle leggende del gospel come Aretha Franklin, The Clark Sisters, Mary Mary, Dorothy Norwood, Kirk Franklin, Whitney Houston e Mahalia Jackson, “The Harlem Sisters of Gospel” propone un repertorio ricco di classici senza tempo, tra cui Oh Happy Day, When The Saints Go Marching In, Down By The Riverside, Joshua Fit The Battle of Jericho e Swing Low, Sweet Chariot.

Durante il periodo natalizio, il gruppo arricchirà la sua performance con alcuni dei più amati brani natalizi, come Silent Night, Joy to the World e Feliz Navidad.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito fino a esaurimento posti, senza necessità di prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio cultura e grandi eventi del Comune di Lecco allo 0341/481143 o all’indirizzo eventi@comune.lecco.it.

Infine, l’appuntamento rientra nel calendario di Lecco Magico Natale, la consueta rassegna promossa dal Comune di Lecco consultabile a questo collegamento.