A essere proiettato il film “Troppo cattivi”

Il cine-teatro ospiterà l’iniziativa per tre pomeriggi: 15 ottobre e 12 novembre le altre due date

LECCO – Cultura, cibo e aggregazione: questi saranno i tre ingredienti che caratterizzeranno i tre pomeriggi della Cinemerenda al Nuovo Aquilone, iniziativa dedicata a famiglie e bambini pronta a ripartire il 17 settembre con il film “Troppo cattivi”. Oltre a questa data, ne seguiranno altre due sabato 15 ottobre e sabato 12 novembre. Gli appuntamenti avranno tutti inizio alle ore 15.30, e tutte le famiglie della comunità sono invitate alla proiezione, dopo la quale avrà luogo una merenda e dei giochi in oratorio.

La Trama di “Troppo cattivi”

Non ci sono mai stati cinque amici così noti come i Troppo Cattivi – l’affascinante borseggiatore Mister Wolf (Andrea Perroni), Mister Snake lo scassinatore che le ha viste tutte (Edoardo Ferrario), il gelido maestro del travestimento Mister Shark (Francesco De Carlo), il “muscoloso” Mister Piranha (Valerio Lundini) e l’hacker esperta dalla lingua tagliente Miss Tarantula (Margherita Vicario), alias “Web”.

Ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine ed essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mister Wolf decide di fare un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni.

Sotto la guida del loro mentore, il professor Marmalade (Saverio Raimondo), un arrogante (ma adorabile!) porcellino d’india, i Troppo Cattivi fingeranno davanti al mondo di essersi trasformati in buoni. Lungo la strada però, Mister Wolf inizia a capire che fare del bene per davvero può dargli ciò che ha sempre segretamente desiderato: l’accettazione. Così quando in città arriva un nuovo cattivo, riuscirà Mister Wolf a convincere gli altri membri della banda a diventare… Buoni?

I biglietti della prima proiezione si possono acquistare in sala il giorno stesso, oppure online all’indirizzo https://www.aquilonelecco.it/acquista-online/. Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.aquilonelecco.it/.