Troppe richieste, l’incontro con il prof. Morelli cambia data e location

Rinviato al 17 maggio l’appuntamento a Lecco con Raffaele Morelli

A fronte delle tante richieste di partecipazione, si farà al Palataurus

LECCO – Per far fronte alle numerose richieste di partecipazione, la conferenza “Le regole indispensabili per il benessere” con Raffaele Morelli, in programma per mercoledì 10 maggio e sold out già dopo qualche giorno dall’apertura delle prenotazioni, è stata rimandata alle 20:30 di mercoledì 17 maggio al Palataurus di via Brodolini 35, Lecco, che ha una capienza doppia rispetto alla precedente location.

Lo fa sapere il Comune di Lecco. La serata, co-progettata tra Comune di Lecco – Servizio Giovani e Istituto Riza, prevede un intervento del prof. Morelli che verrà introdotto dall’assessore Alessandra Durante e di Marta Monciotti (responsabile della sezione di Lecco dell’Istituto Riza).

Per coloro che si sono prenotati per la precedente data, l’iscrizione rimane valida. Nel caso in cui fossero impossibilitati a presenziare nella nuova data, è necessario comunicare la disdetta della partecipazione a servizio.giovani@comune.lecco.it.

Invece, per chi non si fosse ancora registrato l’ingresso alla serata è libero, ma su prenotazione al seguente collegamento.

Per informazioni contattare il Servizio Giovani Lecco al numero 0341.493790 o alla mail servizio.giovani@comune.lecco.it.