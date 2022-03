Oltre alle conferenze del venerdì, numerose le iniziative in calendario

Organizzata la “Yuri’s Night” in onore del primo volo spaziale umano. Continueranno le tradizionali proiezioni in cupola, insieme ai “Sabati dei bambini”

LECCO – Calendario cosmico quello stilato dal Planetario di Lecco per il mese di aprile, che prevedrà una serie di eventi incentrati sullo spazio, con ospiti di spicco appartenenti al mondo della scienza.

Si comincerà con le tradizionali conferenze del venerdì alle 21, che partiranno l’1 aprile con Franco Molteni, presidente de Gruppo astrofili Deep Space, che proporrà una serata dedicata alla storia della cartografia celeste, con l’obiettivo di creare un ponte tra scienza e arte. Nel corso della serata Molteni si soffermerà su alcuni atlanti dal grande valore estetico come Hevelius, Bayer e Flamsteed e aprirà numerose finestre su molteplici temi dell’astronomia. Secondo appuntamento fissato a venerdì 8 aprile, con la partecipazione di Giorgio Chinnici, relatore del Planetario di Milano, alla sua prima ospitata presso il Planetario lecchese. Con lui verrà indagato il concetto di infinito, attraverso i significati che quest’ultimo assume in discipline come astronomia, matematica, fisica e filosofia.

Il 15 aprile sarà invece un Venerdì Santo letterario: avrà luogo infatti una serata dedicata a Dante Alighieri, dove Lorirs Lazzati proporrà sulla cupola del Planetario la proiezione “In viaggio con Dante: i paesaggi celesti del Purgatorio”, con l’intento di avvicinare il pubblico all’astronomia e alla poesia dantesca, in un’esperienza che coinvolgerà mente, cuore e visione. Per l’ultima conferenza di venerdì 22 tornerà l’astrofisico Luca Perri, con una serata intitolata “Il tempo di Nolan. La fisica del tempo spiegata in film incomprensibili”, che ha già segnato il quasi tutto esaurito, tanto da richiederne una riproposizione in futuro. Gli appuntamenti del venerdì si concluderanno ufficialmente il 29 con una proiezione in cupola.

Non mancherà una serata dedicata all’anniversario del primo volo spaziale umano di Yuri Gagarin, calendarizzata martedì 12 aprile, giornata in ricordo delle grandi esplorazioni dello spazio. A presenziare la “Yuri’s Night” Laura Proserpio, ingegnere aerospaziale e astrofisica.

Il Planetario continuerà infine a ospitare le proiezioni in cupola sul cielo del mese ogni domenica a partire dalle 16, a eccezione del giorno di Pasqua che cade domenica 17, in cui la struttura resterà chiusa. Spazio anche ai più piccoli con gli spettacoli del “Sabato dei bambini”, previsti per sabato 2 alle ore 15 e sabato 16 alle ore 16.30.

Per partecipare alle iniziative è necessario prenotarsi all’indirizzo www.deepspace.it.