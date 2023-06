Un’estate piena di musica (ma non solo), i festival del territorio si presentano

Nel pomeriggio di ieri il ritrovo delle associazioni che animano l’estate in provincia

“Abbiamo riunito gli organizzatori di 11 festival estivi con l’intento di metterci in rete facendoci sentire tutti assieme”

CALOLZIOCORTE – “Questo è solo l’inizio, quella di oggi è una presentazione, un primo modo per cominciare a fare rete e, magari, dai prossimi anni ritrovarci per organizzare qualcosa di più strutturato. Abbiamo riunito le associazioni che organizzano 11 festival estivi della provincia di Lecco con l’intento di metterci in rete facendoci sentire tutti assieme”.

Nella cornice dell’Hammer Pub di Calolziocorte, giovedì pomeriggio, si sono ritrovati i volontari delle associazioni Andech, BriUp, Dinamo Culturale, FrecciaRossa, Monte Rock, Oradaria, Pintupi, Risuono, Sant’Anna Social Club, Sbanda Brianza e Sonica, ognuna per presentare la propria iniziativa ma anche per mettere in comune esperienze, difficoltà e peculiarità.

Festival musicali storici accanto ad altri più recenti ma non solo, ci saranno anche sport, cinema e, ovviamente, buona cucina. 11 appuntamenti sparsi per tutta la provincia che hanno in comune la voglia di far festa e divertirsi, motore di queste iniziative una schiera di volontari (circa un migliaio) il cui lavoro non si esaurisce nelle giornate dei festival ma inizia molto prima con l’espletamento di tutta l’ingente parte burocratica.

Gli undici festival