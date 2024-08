Vacanza low-cost sul Lago di Como? Lecco tra le mete consigliate dal New York Times

La nostra città sotto i riflettori grazie a un articolo del noto quotidiano americano

Tra le mete citate i Piani d’Erna, la spiaggia di Lierna e la spiaggia di Piona con la relativa Abbazia

LECCO – Il ramo lecchese del Lago di Como e la città di Lecco sono recentemente finiti sotto i riflettori internazionali grazie a un articolo pubblicato sul celebre New York Times a firma della giornalista Valeriya Safronova.

“Ecco come godersi il Lago di Como spendendo poco”, l’articolo offre una guida su come visitare una zona molto gettonata, soprattutto per il turismo straniero, senza spendere una fortuna. Ecco che tra le mete citate troviamo anche la città di Lecco con la funivia dei Piani d’Erna per godere di panorami mozzafiato, oltre alle spiagge di Lierna e Piona (con visita alla vicina Abbazia) per concedersi un tuffo. Per chi ama le escursioni il consiglio è di concedersi una passeggiata sul Sentiero Spirito del Bosco a Canzo.

L’articolo non si limita a descrivere le bellezze della nostra città, ma fornisce suggerimenti pratici per i visitatori, consigliando soluzioni economiche e attività low-cost per chi desidera esplorare la zona. Dalle spiagge libere ai sentieri escursionistici, fino alla possibilità di godere delle prelibatezze locali.