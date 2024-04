Ville Aperte in Brianza: al via l’edizione di primavera

La Provincia di Lecco parteciperà all’iniziativa con Villa Monastero a Varenna

Ecco le altre dimore della Brianza Lecchese aperte alle visite

LECCO – Torna Ville Aperte in Brianza, manifestazione organizzata dalla Provincia di Monza e Brianza, che anche quest’anno ripropone la doppia edizione ideata nel 2022 in occasione del Ventennale: l’edizione Primavera (27-28 aprile, 1-4-5 maggio), durante la quale saranno aperte esclusivamente 33 ville di delizia e ville storiche in 28 comuni sparsi nelle 4 province partecipanti (Monza e Brianza, Como, Lecco, Milano); la tradizionale edizione Autunno (dal 14 al 29 settembre), con l’apertura di tutti i beni storico-artistici.

Anche quest’anno la Provincia di Lecco partecipa direttamente all’iniziativa con Villa Monastero a Varenna, complesso formato dall’antica dimora eclettica di fine Ottocento, oggi trasformata in Museo, e dallo splendido Giardino botanico, che si estende per quasi 2 km lungo la sponda orientale del lago.

Villa Monastero, che nel 2023 ha registrato oltre 257 mila visitatori, ha riaperto i battenti lo scorso 2 marzo in una veste rinnovata, al termine dei lavori di riqualificazione del Giardino di restauro conservativo e rifacimento delle facciate, finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nei giorni 27-28 aprile, 1-4-5 maggio i visitatori potranno accedere a Villa Monastero con biglietto a prezzo ridotto; inoltre, sono previste visite guidate il 27 e 28 aprile alle 10.00 e alle 11.30, il 1° e 4 maggio alle 14.30 e alle 16.00, con prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info.

Le altre dimore della Brianza lecchese aderenti all’edizione Primavera sono:

Villa Bordone “La rocchetta” a Bosisio Parini

Villa Moriggia Castelfranchi e Villa Calchi a Calco

Villa Greppi di Bussero e Villa Mapelli Mozzi a Casatenovo

Parco di Villa Bertarelli a Galbiate

Villa Vercelli a La Valletta Brianza

Villa Bagatti Valsecchi a Merate

Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia

Per ulteriori informazioni e prenotazioni obbligatorie: www.villeaperte.info.

“Anche quest’anno – commentano la Presidente Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Turismo, Villa Monastero Fiorenza Albani – la Provincia di Lecco è davvero orgogliosa di partecipare a Ville Aperte in Brianza, che rappresenta una splendida vetrina di valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale con una capacità attrattiva sempre in crescita. Con questa iniziativa la Brianza ritrova la sua originaria unitarietà culturale oltre i confini amministrativi, grazie all’interesse condiviso dalle numerose istituzioni pubbliche e privare coinvolte di dar vita a proposte di elevato valore culturale, per far conoscere e apprezzare beni e luoghi a noi vicini. Ringraziamo la Provincia di Monza e Brianza che da oltre 20 anni dimostra grande impegno per dar vita a questa iniziativa culturale integrata, che ha l’obiettivo di valorizzare un territorio sempre più ampio attraverso una maggiore fruizione del ricco patrimonio storico, culturale e artistico presente. Nell’edizione Primavera la valorizzazione delle ville di delizia, appartenenti a diversi periodi storici e artistici, diffuse capillarmente in Brianza, permetterà di avere un racconto della storia, dell’arte e dell’unicità del nostro territorio e consentirà un’efficace promozione di questa identità.