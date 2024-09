Yuri Palma al RAM Film Festival di Rovereto col documentario sui pastori Wodaabe

Il regista lecchese ha raccontato la più antica transumanza al mondo

Le riprese sono state effettuate in Ciad tra il 2021 e 2022: “Siamo super orgogliosi”

LECCO – “Siamo super orgogliosi di comunicare che il documentario ‘Wodaabe, Herdsmen at Sunset’, girato in Ciad nel 2022 in condizioni molto difficili, avrà la sua prima proiezione italiana al prestigioso RAM Film Festival di Rovereto il prossimo 4 ottobre, ore 18“.

Una bella soddisfazione per il regista lecchese Yuri Palma che vede così premiato un lavoro che ha richiesto notevoli sforzi, ma ha già regalato molte soddisfazioni. Il documentario “Wodaabe, Herdsmen at Sunset”, già uscito in festival a Berlino, ha delle riprese straordinarie di una realtà a cui manca veramente pochissimo per scomparire e che era stata ripresa da Werner Herzog nel 1989.

30 anni dopo, le condizioni politiche ed economiche del Ciad hanno messo ancora più ai margini il popolo Wodaabe e le sue tradizioni, per gli antropologi le più antiche del pianeta ancora sopravvissute.

Al ritorno da quel viaggio epico, Yuri rimase in isolamento qualche giorno all’ospedale di Lecco per una salmonella contratta negli ultimi giorni. Le riprese furono effettuate seguendo nel 2021 e 2022, in due periodi di due settimane ciascuno, la popolazione Wodaabe durante la sua lunghissima transumanza. Un’esperienza fortissima e delle riprese uniche al mondo.

QUI IL TRAILER DEL DOCUMENTARIO