Lecco. Successo per le iniziative di Harmonia Gentium: “Nuovo entusiasmo per il canto corale”

Gli eventi corali del progetto “La scuola si fa musica” organizzati durante il weekend

La presidente Ghezzi: “Ci auguriamo che questa esperienza abbia suscitato nuovo entusiasmo per il canto corale”

LECCO – Grande successo dell’iniziativa di Harmonia Gentium “La scuola si fa musica“, con diversi appuntamenti durante questo weekend, dall’11 al 13 ottobre. Fra questi il concerto del coro – svoltosi ieri sera sabato 12 ottobre – nella Basilica di San Nicolò. Negli eventi sono stati coinvolti sei istituti scolastici del lecchese: il Volta di Mandello, l’ICS di Galbiate, la Don Ticozzi e il Liceo Grassi di Lecco, l’ICS di Calolziocorte e il San Giovanni Bosco di Cremeno.

Secondo gli organizzatori l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto, visto che: “Dopo lo splendido concerto del Jitro (che ha ribadito il suo valore assoluto) i cinque ‘nostri’ cori si sono affiancati alle coriste ed ai coristi della repubblica Ceca per cantare insieme i quattro brani che avevano imparato in mattinata in un finale veramente emozionante e coinvolgente.”

“La nostra speranza e il nostro augurio – ha sottolineato Ornella Ghezzi, che ha raccolto l’eredità dell’indimenticato Raffaele Colombo come presidente di Harmonia Gentium – è che questa iniziativa possa aver suscitato nelle ragazze e nei ragazzi dei nostri istituti una buona dose di entusiasmo e passione verso il canto corale”.

“Ringrazio tutti i direttori che hanno partecipato per il loro impegno. Un grazie va anche al consiglio ed ai volontari di Harmonia Gentium che non fanno mai mancare il loro fondamentale apporto. Non dimenticando di ringraziare Don Bortolo Uberti, neo Prevosto di Lecco, e a tutti gli sponsor: il Fondo Arti dal Vivo di Fondazione Comunitaria del Lecchese. Oltre che Regione Lombardia, Comune di Lecco, Comune di Mandello, BCC Valsassina, Caritas ambrosiana, Coop la Popolare e Hotel Alberi.”