Il coro Girl’s Choir Jiko in concerto a Mandello

Il coro si esibirà venerdì 11 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa di San Lorenzo

MANDELLO DEL LARIO – Il coro Girl’s Choir Jiko si esibirà nella suggestiva Chiesa di San Lorenzo, offrendo al pubblico un concerto imperdibile. Ospitato dall’Associazione Harmonia Gentium, questo prestigioso coro proviene dalla città di Hradec Králové, nella Repubblica Ceca. Con un repertorio variegato e armonie incantevoli, il Girl’s Choir Jiko promette di incantare gli spettatori, regalando un’esperienza musicale unica in un contesto ricco di storia e bellezza. L’appuntamento è fissato per venerdì 11 ottobre alle ore 21.

Il coro è una realtà giovanile di grande rilevanza, composta da circa 40 ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni, selezionate tra oltre 400 aspiranti.

Le Girl’s Choir Jiko saranno ospiti a Lecco fino a domenica, durante la quale parteciperanno a diversi incontri con i ragazzi delle Scuole Musicali del territorio. Queste attività offriranno un’opportunità stimolante di interazione, favorendo un proficuo scambio culturale.

Il primo appuntamento di questo percorso si terrà a Mandello del Lario, dove le coriste si esibiranno e saranno presentate dal Coro dell’Istituto Scolastico A. Volta, diretto dal Maestro Alessandro Milesi.

Il Coro dell’Istituto Statale A. Volta è stato fondato nell’anno scolastico 2021-2022 per rispondere a un’esigenza educativa emersa durante le misure adottate dal governo per affrontare l’emergenza COVID.

Attualmente, il coro è composto da circa 35 ragazzi, suddivisi in contralti, soprani, tenori e bassi. Il gruppo studia e approfondisce la letteratura vocale polifonica di ogni epoca, con particolare attenzione ai periodi rinascimentale, barocco e romantico.

La partecipazione al coro è riservata agli studenti dell’Istituto Comprensivo Alessandro Volta, ma è possibile continuare a farne parte anche dopo il completamento del primo ciclo d’istruzione. Infatti, una decina di ragazzi che hanno terminato il loro percorso scolastico continuano a cantare nel coro, dimostrando quanto questa esperienza possa davvero trasformare la vita. Il 17 marzo 2024 il coro dell’Istituto A. Volta si è esibito nella Hartebrugkerk di Leiden, in Olanda, davanti a un numeroso pubblico.

Sabato 12, il coro della Repubblica Ceca incontrerà in Sala Ticozzi cinque scuole musicali, tra cui il coro di Mandello, per una lezione concerto. In seguito, alle ore 21, è previsto un grande concerto collettivo nella Basilica di San Nicolò.

L’Associazione Harmonia Gentium, attiva a Lecco dal 1986, si dedica incessantemente alla promozione della cultura musicale nella città e nel territorio circostante, con un particolare focus sulla musica religiosa e sacra, attraverso l’esibizione di cori giovanili.