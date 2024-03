Leggermente. Poesia, amore ed eroi: in tanti all’incontro con Daniele Mencarelli

Partecipata la serata con il poeta e narratore romano

Ha presentato il suo ultimo libro, ‘Degli amanti e non degli eroi’

LECCO – Il poeta e narratore Daniele Mencarelli (Roma, 1974) ospite giovedì sera a Leggermente in un incontro molto partecipato presso Palazzo Falk. Mencarelli ha presentato il suo ultimo libro, “Degli amanti e non degli eroi”, edito da Mondatori: un ritorno alla poesia per l’autore che durante la serata ha raccontato la nascita della sua ultima opera e il suo personale approccio al delicato tema dell’amore ma anche della fede e del mistero.



“Sono sempre stato affascinato dalle storie d’amore, inteso non come sentimento ma come varco – ha raccontato – in questo libro ho voluto proporre due percorsi narrativi diversi, due poemetti complementari che raccontano un amore tra due giovanissimi, Gabriele e Anna. La storia di Gabriele è la mia anche se poi la sua vita ha preso preso un altro corso”.

Attraverso alcune letture ad alta voce l’autore ha restituito al pubblico la sua ricerca, elaborata attraverso situazioni concrete, vissute e descritte dettagliatamente: “Devo confidarvi che ad ispirare quest’opera è stato l’amore per mia madre e mia figlia: l’amore verticale, consanguineo, puro. Io credo che per un uomo avere una figlia femmina sia un dono incredibile perché ti consente di entrare nell’altra parte dell’universo in maniera del tutto rispettosa e formativa. Un grande privilegio”.

Daniele Mencarelli, poeta e narratore, nasce a Roma nel 1974. Vive ad Ariccia.

La sua ultima raccolta poetica è Tempo circolare (poesie 2019-1997), peQuod, 2019. Del 2018 è il suo romanzo d’esordio, La casa degli sguardi, Mondadori (premio Volponi, premio Severino Cesari opera prima, premio John Fante opera prima). Nel 2020 esce Tutto chiede salvezza, Mondadori (finalista al premio Strega, vincitore del premio Strega Giovani, vincitore del premio Segafredo Zanetti-un libro un film, vincitore del premio Anima per il sociale). Da questo romanzo è tratta per Netflix la serie omonima, con regia di Francesco Bruni. Con Sempre tornare (Mondadori, 2021, premio Flaiano per la narrativa) lo scrittore chiude la sua ideale trilogia autobiografica. Nell’aprile del 2022 è andata in scena al Centro Teatrale Bresciano, con la regia di Piero Maccarinelli, la sua prima opera teatrale: Agnello di Dio, che ora si appresta a girare i teatri d’Italia. Collabora scrivendo di cultura e società con quotidiani e riviste.