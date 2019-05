Tempo di lettura: 1 minuto

LECCO – “Semini una bellezza che respira. Sei un soffio di bene per chi ti sta vicino”. Questo è solo uno dei commenti sul canale Youtube di Yuri Palma.

Il videomaker di Costa Masnaga ha realizzato un nuovo “piccolo” lavoro: l’obiettivo del lecchese è finito a Venezia.

Explore Venice, questo il titolo, in poco meno di 2 minuti concentra giochi di luce, colori e suoni della città galleggiante.

Il videomaker lecchese, a Venezia per realizzare un imponente lavoro per un’azienda (un evento da oltre 200 invitati in uno dei palazzi di piazza San Marco, con un ballo in maschera e costumi d’epoche), è riuscito a ritagliarsi il tempo per effettuare un paio d’ore di riprese che hanno dato vita a questo nuovo video.

L’atmosfera di Venezia non è apparentemente del tutto corrotta dalla grande affluenza dei turisti, perlomeno di notte o alle prime luci dell’alba.