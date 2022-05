A Dervio si inaugura la mostra permanente “Strade della memoria”

Tra le vie del paese una esposizione di foto storiche del ‘900

Sempre sabato mattina, 21 maggio, verrà inaugurata una mostra dedicata alle imbarcazioni storiche

DERVIO – “Strade della memoria” è la mostra fotografica permanente che il comune di Dervio sta allestendo in questi giorni per le strade del paese e che verrà inaugurata sabato mattina alle 10.30. “Si invita la popolazione a partecipare per questo momento dedicato alla storia del paese e alla valorizzazione delle strecce”.

Oltre alla mostra di immagini storiche del ‘900, sarà inaugurata anche la mostra dedicata alle imbarcazioni storiche del lago di Como realizzata dall’architetto Davide Acerboni. “Un ringraziamento a Elisa Calogero per le fotografie durante l’allestimento della mostra permanente”.