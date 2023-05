A Mandello un nuovo studio d’arte dal sapore tutto sudamericano

MANDELLO – E’ un condensato sudamericano il nuovo spazio creativo che ha preso vita a Mandello, in via G.B.Zucchi. Si chiama ‘Studio Baccanelli Vivo’, è di recente inaugurazione e si fa contenitore di colori, vita, positività e bellezza.

Ad aprirlo Maria Chiara Baccanelli e Roberto Vivo, una argentina l’altro uruguayano, giunti a Mandello in cerca d’ispirazione, luogo in cui vivono quattro/cinque mesi l’anno, trovandola in un’officina artigianale proprio in centro paese.