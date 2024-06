A Villa Monastero aperitivi musicali tutti i giovedì di giugno e luglio

Nella splendida cornice del Giardino Botanico

Nello spazio espositivo della villa è possibile visitare la mostra del pittore Gaetano Orazio

VARENNA – Nei mesi di giugno e luglio la provincia di Lecco offre ai visitatori della Villa Monastero un’occasione per partecipare a un aperitivo negli spazi del Giardino Botanico con l’accompagnamento musicale di artisti. Ogni giovedì sarà presente un musicista diverso. L’appuntamento è in programma a partire da giovedì 6 giugno per tutti i giovedì di giugno e luglio dalle ore 18 alle ore 19.30.

Gli artisti

6 giugno : Fluctus Guitar Duo – chitarra

: Fluctus Guitar Duo – chitarra 12 giugno : Vladyslava Nabutovska – violino elettrico

: Vladyslava Nabutovska – violino elettrico 20 giugno : Artem Dzdganovskyi – violino classico

: Artem Dzdganovskyi – violino classico 27 giugno : Ethel Colella – arpa

: Ethel Colella – arpa 4 luglio : Fluctus Guitar Duo – chitarra

: Fluctus Guitar Duo – chitarra 11 luglio : Massimo Barossi – Piano e Violino

: Massimo Barossi – Piano e Violino 18 luglio : Kateryna Bannyk – violoncello

: Kateryna Bannyk – violoncello 25 luglio: Kateryna Poteriaieva – violino classico

I biglietti per l’ingresso al Giardino botanico sono acquistabili in anticipo sul sito di Villa Monastero www.villamonastero.eu, oppure direttamente in biglietteria.

Altre iniziative culturali

Fino al 7 luglio, nello spazio espositivo di Villa Monastero è possibile visitare la mostra del pittore Gaetano Orazio dal titolo “All’ombra del lago…di cieli, di terra e di acqua”. L’interesse per l’artista, che quest’anno compie 70 anni, si rinnova in un’esperienza particolarmente sentita, che lo vede protagonista nel Giardino botanico. A Villa Monastero Orazio ha lavorato con la presenza dei visitatori, attratti dalla passione e dallo zelo con cui operava, utilizzando anche tecniche insolite: i turisti si sono soffermati incuriositi e hanno apprezzato, pur con discrezione, quello a cui stavano assistendo dal vivo.