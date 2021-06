Aironi Neri e Andrea Gentileschi in concerto sabato 3 Luglio

Andrea Gentileschi: “La solidarietà alleggerisce il portafoglio ma allarga il cuore”

Il ricavato dell’evento andrà all’associazione Illumina di blu – Valsassina e alla Sezione Arcobaleno della Polisportiva di Mandello

MANDELLO – “Finalmente dopo un anno di pausa forzata, proviamo a ripartire. Sabato 3 Luglio alle ore 21 torneremo sul palco con la triibute band Aironi Neri“. Andrea Gentileschi è felicissimo di poter tornare con gli Aironineri in concerto e come sempre con l’obiettivo di fare beneficenza.

“Ripartire dopo un anno e mezzo di pandemia mi dà la stessa emozione di quando, 17 anni fa, abbiamo iniziato questa stupenda collaborazione”, dichiara Andrea.

Quest’anno il ricavato dell’evento andrà all’associazione Illumina di blu – Valsassina, che si occupa della formazione di insegnanti, educatori e genitori a sostegno dei ragazzi autistici e alla Sezione Arcobaleno della Polisportiva di Mandello.

“Sono convinto – prosegue Andrea – che la musica e la beneficenza, insieme, debbano continuare anche in situazioni complicate come quella che abbiamo vissuto e che sembra stia per terminare. So benissimo che il momento non è dei migliori, ma mi auguro che la gente sappia dare come sempre una grande risposta perchè, come dico sempre, la solidarietà alleggerisce il portafoglio ma allarga il cuore“.

Infine Andrea vuole ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’evento: “Un enorme ringraziamento va al comune di Mandello per averci, come ogni anno, dato la possibilità di esibirci. Un altro enorme grazie va agli sponsor che hanno creduto per l’ennesima volta in questa mia iniziativa. Un ringraziamento speciale ai ragazzi di Saletta Group, che, come al solito, si occupano della parte audio e luci del concerto. Grazie a Morena Fazzini e alla sua associazione che ha accettato la proposta di effettuare questa serata e alla Polisportiva di Mandello, in particolar modo a Franca Lafranconi e ai suoi collaboratori che hanno sostenuto la maggior parte delle spese per l’organizzazione di questo evento.”.

L’evento si svolgerà in totale sicurezza e nel massimo rispetto delle regole vigenti riguardanti il Covid-19. Considerati i posti disponibili limitati, si consiglia la prenotazione al seguente indirizzo mail: aironineri.3luglio@gmail.com specificando nome, cognome, numero di telefono e numero di partecipanti. L’ingresso al pubblico senza prenotazione sarà possibile fino a esaurimento posti.