Organizzato dall’Amministrazione comunale sotto la direzione artistica del Maestro Maurizio Moretta

In programma dal 15 luglio al 24 agosto

VARENNA – Al via la quinta edizione del “Varenna Festival“. Oltre 13 eventi, 2 mesi di programmazione e un parterre di artisti nazionali e mondiali. Il Festival è organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mauro Manzoni e sotto la direzione artistica del Maestro Maurizio Moretta. La rassegna propone musica live e incontri letterari dal 15 luglio fino al 24 agosto. Una novità per questa edizione, il 12 settembre in Piazza San Giorgio, ci sarà il debutto del Lake Como Film Festival che sarà inaugurato con il concerto della star di Hollywood Ronn Moss, accompagnato dalla sua band.

“Anche quest’anno – dichiara il sindaco Mauro Manzoni – Varenna offre ai suoi residenti, e alle tante persone che ne sono ospiti, un denso programma estivo di eventi e manifestazioni. Le molteplici iniziative in calendario, raccolte sotto l’egida del Festival di Varenna, format che è andato via via crescendo sia per varietà che per qualità, esprimono il desiderio di proporre interessanti appuntamenti culturali e piacevoli momenti di svago, spaziando dalla musica classica e lirica al teatro, dalla musica leggera agli incontri letterari. Il Festival renderà Varenna ancora più attraente e consentirà sicuramente occasioni di incontri, conoscenze e frequentazioni reciproche, rinsaldando legami e creandone di nuovi. Così un soggiorno già gradevole per l’amenità del luogo, sarà reso ancor più indimenticabile grazie alle diverse forme espressive e ai molteplici linguaggi dell’animo umano”.

Diverse le location che ospiteranno di volta in volta gli eventi: Piazza San Giorgio con la sua chiesa di origini trecentesche, Villa Cipressi e la Chiesa di Santa Marta (in caso di maltempo alcune manifestazioni si terranno presso la sala polifunzionale Rosa e Marco De Marchi).

La messa a punto del palinsesto, considerati il respiro internazionale del Festival e la caratura di alcuni dei protagonisti coinvolti, ha richiesto una pianificazione accurata e una capacità logistica di alto livello, assicurate dalla collaborazione del Maestro Moretta, che ha saputo interpretare gli obiettivi posti dall’Amministrazione.

“Le serate musicali si propongono di coinvolgere persone di ogni età, variando dai dj set e dai revival anni Settanta e Ottanta, ai sempre apprezzati concerti di musica classica, lirica e sinfonica – spiega il direttore artistico del Festival – Punte di diamante, il concerto dell’intera sezione di Archi dei Berliner Sinfoniker, una delle più acclamate orchestre al mondo, e la presenza di Ronn Moss in veste di musicista nonché testimonial della prima edizione del Lake Como Film Festival, in calendario dal 13 al 15 settembre proprio a Varenna”.

Non mancano gli appuntamenti letterari, quelli dedicati al teatro con l’attore Michele Placido che il 15 luglio, insieme al duo pianistico Marchegiani – Schiavo, porta in scena una pièce sulla vita pubblica e privata di Franz Schubert e ancora le performance di autentici virtuosi del pianoforte, del clarinetto, della fisarmonica, del flauto, della chitarra e del sax. Infine, domenica 11 agosto ci sarà il Gran Galà Lirico.