Primo appuntamento questa sera, venerdì, con la proiezione di un docu-film al Cinema di Bellano

Al centro dei successivi incontri il romanzo “Il cercatore di luce” e l’esposizione di tre opere di Segantini nella sede dell’associazione ArchiViVitali

BELLANO – Per riaffermare lo stretto rapporto che il pittore Giovanni Segantini ha avuto con l’alta Brianza e i laghi, l’associazione di ArchiViVitali e il Comune di Bellano hanno deciso di dedicare un ciclo di incontri al “grande pittore della natura”, scomparso il 28 settembre 1899.

Il primo si terrà questa sera, venerdì 23 settembre, al Cinema di Bellano con la proiezione del docu-film “Ritorno alla natura” alle ore 21, un ritratto biografico e la straordinaria storia di Segantini e del suo rapporto viscerale con la natura. Ne parlerà il regista Francesco Fei durante la proiezione in dialogo con il pubblico.

Le iniziative non avranno alcun intento celebrativo, e si svolgeranno tra il 23 settembre e il 2 ottobre. Oltre al film, ospitato nella sala cinematografica bellanese anche l’incontro incentrato sul romanzo “Il cercatore di luce”, in programma sabato 24 settembre alle ore 17. A trattarne il contenuto saranno l’autore Carmine Abate e Armando Besio, focalizzato su temi universali come la vita, la natura, la morte, gli stessi del famoso “Trittico della Natura” di Segantini.

A completare l’omaggio a questo grande artista, l’esposizione nella sede di ArchiViVitali del quadro “Sera a Pusiano” del 1882, dipinto prima del trasferimento in Engadina, e di due magnifici disegni quali “Le due madri” (1891-92, Matita grassa e gesso su carta cm. 17,2×23) “Ragazza che fa la calza” (1898, disegno a matita su carta cm. 201×27,1), eseguito un anno prima della sua morte. Entrambi gli schizzi sono generosamente concessi da collezionisti privati, e insieme al dipinto rimarranno eccezionalmente esposti in associazione fino al 2 ottobre.

Grazie alla partecipazione degli autori e al prestito di generosi collezionisti si è potuto dar inizio, con questo primo ciclo d’incontri, a una nuova tipologia espositiva e di rigenerazione territoriale che unisce arte, territorio e cultura locale in una visione ad ampio raggio sui temi della contemporaneità e della tradizione promossa dal Comune di Bellano in collaborazione con ArchiViVitali a partire dal 2018.