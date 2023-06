Bellano Music Festival sbarca sul lago, con tanti artisti e ospiti

Sarà la prima edizione dell’evento con palco all’eliporto

Cantanti emergenti e non, da X-Factor e Sanremo, ma anche comicità e deejay-set

BELLANO – Non aveva mai toccato prima d’ora le sponda del lago, ma presto lo farà il Bellano Music Festival, evento in programma sabato 24 giugno all’eliporto. Protagonista, come si può evincere dal nome, la musica, tanto che a esibirsi sul palco direttamente sullo specchio d’acqua saranno giovani cantanti italiani, passati da X-Factor e Festival di Sanremo, ma anche artisti emergenti.

A fare da madrina della serata, con inizio alle ore 21.30, Luisa Corna. Ospite comico Filippo Caccamo. La serata è a ingresso libero, presentata da Marco Signorile (attore e speaker) e seguirà questa scaletta:

Sigla

Entrata presentatore

Luisa Corna (esibizione 2 brani)

Giuseppe D’Amati (3 brani)

Daves (2 brani)

Mille (3 brani)

Filippo Caccamo (30” di show)

Luisa Corna ( 2 brani)

Nessuno (3 brani)

Tony Maiello (3 brani)

Opposite (4 brani)