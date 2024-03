Estratte le tre vincitrici del concorso “Ad ogni autoritratto la sua autrice”

“Artemisia Gentileschi. Amore per l’arte e passione per la vita”

Si sono conclusi gli eventi previsti per il mese di marzo

MANDELLO DEL LARIO – Si sono conclusi gli eventi previsti per il mese di marzo con l’ultima conferenza “Artemisia Gentileschi. Amore per l’arte e passione per la vita” (qui l’articolo) tenuta dal Luca Frigerio, critico d’arte, scrittore e giornalista. Gli eventi sono stati organizzati dall’Assessorato alle pari opportunità del Comune di Mandello del Lario.

Al termine dell’incontro sono state estratte le tre vincitrice del concorso “Ad ogni autoritratto la sua autrice“. Il Concorso richiedeva di individuare le autrici di venti autoritratti presenti nella locandina

Il primo biglietto estratto porta il nome di Loredana Mainetti, il secondo di Anna Menegazzo e il terzo di Marina Fiocchi