Lago. Cello Fest: in programma i concerti di Marta Comunetti e Alessio Molinati

La rassegna è dedicata al mondo del violoncello

Appuntamento per venerdì 30 agosto a Perledo e domenica primo settembre a Varenna

PERLEDO/VARENNA – Continuano gli appuntamenti della seconda edizione del “CelloFest“, la rassegna concertistica sulla sponda lecchese del Lago di Como dedicata al mondo del violoncello e organizzata da Lecco Classica. I prossimi concerti sono in programma per venerdì 30 agosto alle ore 20.30 a Perledo presso la Chiesa di Sant’Anna di Gisazio con Marta Comunetti (violoncello) e domenica primo settembre alle ore 20.30 a Varenna presso il Giardino Hotel Du Lac con Alessio Molinati (violoncello).

Il concerto del 30 agosto prevede l’esibizione di Marta Comunetti, giovane e talentuosa violoncellista, impegnata con personale energia interpretativa in un concerto raffinato, con partiture che creano un intreccio di trame dove dialogano differenti linguaggi artistici.

La scaletta vede sul leggio le celeberrime Suites per violoncello di Johann Sebastian Bach, tra le opere più note nel repertorio violoncellistico e capitolo centrale nella storia della musica che non smette di affascinare il pubblico di tutto il mondo. Delle sei Suites, Marta Comunetti eseguirà in apertura di concerto la Suite I in sol per violoncello solo e in chiusura la Suite III in do per violoncello solo, un viaggio nel fascino di queste pagine che risvegliano ad ogni ascolto grandi emozioni.

Il cammino nel vasto repertorio dello strumento prosegue con un altro lavoro posto al centro del programma, tra i due celebri capitoli del genio di Eisenach: il Capriccio n. 1 per violoncello solo di Giuseppe Clemente Dall’Abaco (1710-1805), violoncellista e compositore belga di origine italiana, allievo del padre Evaristo Felice Dall’Abaco, tra i più importanti compositori strumentali del suo tempo.

Dal 2018, Marta viene selezionata per partecipare a numerose produzioni in diverse città italiane come Milano, Como, Pavia, Teramo, L’Aquila, Bologna, Napoli e Macerata. Matura altresì grande esperienza d’orchestra, prendendo parte ad alcune rilevanti produzioni con l’Orchestra Sinfonica di Milano, sotto la direzione del M° Alondra de la Parra. Suona, infine, nell’Orchestra Sinfonica di Milano Giovanile, diretta dai Maestri Ruben Jais, Robert Trevino, Andrea Oddone ed Emmanuel Tjeknavorian.

Il concerto del primo settembre prevede l’esibizione di Alessio Molinati, altro giovane e talentuoso violoncellista proposto da “CelloFest”. Alessio Molinati presenterà un programma che si addentra nel repertorio per violoncello solo con pagine di diversi autori, in un percorso di ascolto che crea un intenso crocevia di note e suggestioni artistiche con pagine famose accostate a partiture di più rara esecuzione.

Alle celebri partiture di Johann Sebastian Bach, faro artistico che delinea la programmazione di questa edizione di “CelloFest” e presente nella scaletta del concerto con la Suite II in re minore per violoncello solo e la Suite I in sol maggiore per violoncello solo, Alessio Molinati alternerà l’esecuzione dell’Étude 8 di Jean-Louis Duport (1749-1819), violoncellista e compositore francese, autore, tra l’altro, di una raccolta di 21 famosi studi per violoncello solo e di un Saggio sulla diteggiatura del violoncello e sulla condotta dell’arco fondamentale per lo sviluppo della tecnica moderna dello strumento, e dello Studio n. 22, Op. 73 del compositore boemo David Popper, violoncellista dalla tecnica straordinaria e autore di un vasto catalogo, per la maggior parte per il proprio strumento.

Ad arricchire questo viaggio virtuosistico nel mondo del violoncello, è anche l’esecuzione del Capriccio n. 1, appartenente alla raccolta dei Dodici Capricci Op. 25, di Alfredo Piatti (1822-1901), uno dei maggiori violoncellisti del suo tempo e tra le grandi personalità della musica europea dell’Ottocento. Piatti fu autore di numerose musiche per violoncello solo, violoncello e pianoforte e violoncello e orchestra.

Alessio Amor Molinati, giovane e brillante musicista di diciannove anni, si è diplomato al Liceo Musicale “P. Bausch” di Busto Arsizio (VA), dove ha avuto modo di approfondire i propri studi violoncellistici con il M° Florian Del Core. Successivamente ha proseguito i propri studi presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como, sotto la guida del M° Daniele Bogni. Alessio ha recentemente concluso il Corso di “Giovani Talenti” presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como, distinguendosi per sensibilità e talento.

CelloFest proseguirà con eventi a settembre e in autunno inoltrato, in diverse località della sponda lecchese e nel capoluogo, offrendo l’opportunità di scoprire nuovi talenti e ammirare angoli preziosi del territorio. La rassegna è realizzata con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea) e in collaborazione con i Comuni del Lario.

Per informazioni è possibile consultare questa Pagina Facebook