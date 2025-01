Mandello. Al via la rassegna cinematografica invernale

Inizierà domenica 5 gennaio la programmazione del Cinema di Mandello del Lario

In vendita i biglietti singoli e gli abbonamenti per i film in programma

MANDELLO DEL LARIO – Tanta attesa per la rassegna cinematografica invernale di Mandello del Lario che inizierà domenica 5 gennaio con la proezione di “Oceania 2”. Tutti gli spettacoli si terranno presso il Cinema Teatro Comunale F. De Andrè, in piazza Leonardo da Vinci ed inizieranno alle ore 21.

L’evento stagionale è organizzato dalla Pro Loco di Mandello che vuole, come di consueto, coinvolgere i propri concittadini e non solo nella visione di pellicole nuove ed iconiche. Il biglietto per il singolo spettacolo costa 6.50 euro mentre, l’abbonamento per 12 ingressi 45 euro e per i soci dell’associazione 40.

Ecco, di seguito, l’elenco dei titoli che verranno proposti per la rassegna cinematografica invernale di Mandello:

16/01/2025 Napoli – New York

23/01/2025 Io e te dobbiamo parlare

30/01/2025 Una terapia di gruppo

06/02/2025 Freud – L’Ultima Analisi

20/02/2025 La stanza accanto

27/02/2025 Indagine di Famiglia

06/03/2025 Diamanti

13/03/2025 Una Notte a New York

20/03/2025 Conclave

27/03/2025 Dove Osano le Cicogne

03/04/2025 Here

10/04/2025 Follemente

Per maggiori informazioni è possibile mandare una e-mail al seguente indirizzo info@prolocomandello.it