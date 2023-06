Mandello. Festa della Musica: disponibile la cartina dell’evento

In nove postazioni del paese è pronta a risuonare la musica

Mercoledì 21 giugno attesa la manifestazione, a partire dalle ore 18.30

MANDELLO – L’estate a Mandello non può dirsi iniziata senza la Festa della Musica: come di consueto, nel giorno del solstizio d’estate, il 21 giugno, a salutare la bella stagione tanta musica per le vie e piazze del paese.

Note nell’aria, a creare momenti di condivisione e allegria in nove postazione diffuse per la cittadina, fuori da esercizi commerciali o luoghi caratteristici. Già dalle 18.30 sarà possibile vivere quest’atmosfera magica, pronta a spezzarsi solo alle ore 23.00.

Per raggiungere agevolmente i punti interessati dalla manifestazione, individuati alcuni parcheggi gratuiti a partire dalle ore 20.00: in Piazza Mercato, alla Chiesa Beata Vergine del Fiume, al Piazzale Moto Guzzi, in via Dante, in stazione.