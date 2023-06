Mandello. Trezzi e Cantù chiudono il Festival della Letteratura

Due giovani talentuosi hanno fatto calare il sipario sulla rassegna culturale

Musica e stelle a incorniciare l’atto finale del Festival

MANDELLO – E’ calato il sipario sulla quinta edizione del Festival della Letteratura a Mandello. Spettacoli teatrali, incontri con autori, laboratori, letture con i più piccoli, corsi online per docenti e genitori hanno caratterizzato la rassegna e sono stati seguiti con molto interesse.

A chiudere l’evento, in sala polifunzionale al Lido, due giovani che però hanno già fatto tanta strada nei rispettivi campi, l’astrofisica e la musica. Parliamo di Davide Trezzi e Andrea Cantù: uno astrofisico e astrofotografo il cui sito (www.astrotrezzi.it) è stato premiato nel 2015 come miglior blog di astrofotografia in Europa, nonché responsabile dallo scorso anno del progetto Lario Celeste, dedicato alla divulgazione delle scienze astronomiche sul versante orientale del Lago di Como; l’altro musicista e poeta, è vincitore di importanti premi pianistici nazionali e internazionali e si è esibito in luoghi prestigiosi come la Salle Cortot di Parigi, l’auditorium del Museo degli strumenti musicali di Bruxelles, la Royal Albert Hall di Londra, il Museo della Permanente a Milano.

Nel corso della serata, Trezzi ha ripercorso la vita dell’astrofisica Margherita Hach riferendosi al libro ‘Nata in via Cento stelle’ di Federico Taddia, regalando anche nozioni sull’universo e affrontando i temi più entusiasmanti dell’Astronomia moderna, aiutandosi con una serie di slide da lui predisposte per l’occasione.

Invece Cantù, oltre a leggere alcune sue poesie tratte dal suo primo libro, ‘L’aquila e la farfalla’, si è esibito al pianoforte facendo ascoltare la polacca-fantasia op.61 di Chopin, questo mentre sullo schermo comparivano nel buio le foto di galassie, del sole e di stelle scattate dall’astrofotografo Trezzi.

Stesi sul prato, all’esterno della sala, anche molto bambini che, sdraiati nell’erba, hanno ascoltato attentamente storie di pianeti e stelle raccontate dal gruppo Favolare, degna conclusione di una serata indimenticabile.