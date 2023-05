Perledo. Parte oggi la riqualificazione dei lavatoi

Gli interventi rilanceranno le strutture perledesi

Incluso nel progetto, dal costo complessivo di 114 mila euro, anche un itinerario turistico

PERLEDO – Inizieranno oggi, mercoledì, gli interventi di riqualificazione dei lavatoi di Perledo, che contribuiranno a dare nuova vita a queste strutture, parte integrante del patrimonio storico e culturale del paese, luoghi in cui ogni giorno si tessevano relazioni umane e le tradizioni si consolidavano.

Risorse che il Comune ha tutta l’intenzione di preservare e non continuare a far scalfire dallo scorrere del tempo, non solo occupandosi di ristrutturarle e mantenerle, ma anche pensando a un itinerario turistico, corredato da cartellonistica dotata di Qr Code, compresa nel progetto.

Perledesi e non avranno così modo di passeggiare per il borgo e le frazioni alla scoperta dei lavatoi di Perledo, Pozzallo, Regolo, Vezio, Gittana, Gisazio, Bologna, Regoledo, Cestaglia, Pegnino, Tondello rimessi a nuovo anche grazie a un contributo di Regione Lombardia pari a 91,5 mila euro, proveniente dal bando ‘All – Attrattività Locale Lombardia’. Per portare gli interventi a termine, occorreranno complessivamente 114 mila euro. A stanziare la somma mancante ci penserà il Comune.

Le opere dovrebbero volgere a termine entro settembre, poi si penserà alla segnaletica e come costruire l’itinerario vero e proprio.