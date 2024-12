Varenna. Gran Concerto di Natale e borse di studio agli studenti meritevoli

Appuntamento a domenica 29 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Giorgio

L’evento offrirà al pubblico un’esperienza musicale di straordinario valore e intensità

VARENNA – Durante il periodo natalizio, il Comune di Varenna organizza i tradizionali eventi che, ogni anno, animano il borgo e ne arricchiscono l’atmosfera. Questi eventi, oltre a celebrare la magia del Natale, ricordano l’importanza delle tradizioni religiose che da sempre fanno parte della storia di Varenna.

Il prossimo appuntamento in calendario, fissato per domenica 29 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Giorgio, è il Grande Concerto di Natale, giunto alla sua VI edizione. L’evento vedrà protagonista l’Opera Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Maurizio Tambara, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di straordinario valore e intensità.

Il gruppo presenterà celebri brani della tradizione natalizia, come Merry Christmax, Jingle Bell, Stille nacht). Il concerto sarà preceduto dalla cerimonia di premiazione con il conferimento delle Borse di Studio agli studenti meritevoli di Varenna.

L’Associazione Opera Symphony Orchestra nasce con l’obiettivo di promuovere la musica lirica e sinfonica, valorizzando il talento e la tradizione musicale. Nel campo della lirica, ha realizzato eventi di rilievo, come il concorso di canto tenutosi a Carate Brianza nel settembre 2020, che ha messo in luce voci straordinarie come quelle di Michela Comida e Debora Katz.

In ambito sinfonico, l’Associazione ha inoltre realizzato una prestigiosa video registrazione delle prime sei sinfonie di Beethoven, completata con il supporto di una troupe televisiva nel 2019 presso il Teatro di Levico Terme, consolidando così il proprio impegno nella diffusione della musica di alta qualità.

L’Associazione Opera Symphony Orchestra ha realizzato numerosi progetti di grande rilevanza, tra cui l’esecuzione di inediti di Perosi per grande orchestra sinfonica, e ha avuto il privilegio di ospitare musicisti di fama internazionale come Andrea Bacchetti, Bruno Canino, Laura Marzadori e Irene Veneziano. Ha promosso l’arte violinistica di Tetyana Fedevych, erede della scuola violinistica di David Oistrakh, presentandola in diversi municipi milanesi.

Per la diffusione delle sue attività, l’Associazione si avvale del giornale online Nuova Musica e della trasmissione radiofonica “I mille volti della musica contemporanea” su Radio Polis, dove sono state ospitate personalità come Elena De Simone, Colette Cavasonza e Clarissa Romani. In queste occasioni, le ospiti hanno collaborato con membri dell’Associazione per condurre ricerche e realizzare incisioni sul tema delle donne compositrici nei secoli XVIII e XIX.

Inoltre, l’Associazione ha stretto una collaborazione con l’Associazione Musica e Prosa, impegnata nella formazione teatrale per la messa in scena dell’opera lirica, nella preparazione dei cantanti per la dizione e la recitazione, e in tutto ciò che concerne il rapporto tra canto, testo, costumi, scenografie e luci in un’ottica performativa.

Le collaborazioni dell’Associazione con enti del territorio hanno favorito la realizzazione di numerosi progetti in sinergia con realtà prestigiose, come la Scuola delle Canossiane di Milano, diversi Istituti ecclesiastici, le Biblioteche rionali di Milano e il liceo del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Allo stesso tempo, l’Associazione ha sviluppato una rete internazionale che l’ha vista protagonista in concerti presso prestigiose sedi come l’Università di Costanza (Romania), lo storico Smetana Hall – Obecní Dům di Praga, il Santuario di Trzebnica e il Teatro Reale di Varsavia per Gazeta Polska, e l’Università di Tirana, consolidando così la propria presenza nel panorama musicale europeo e internazionale.

Il Maestro Maurizio Tambara ha intrapreso gli studi musicali a Milano, approfondendo non solo le discipline strumentali, ma anche la composizione e la direzione d’orchestra. Ha iniziato il suo percorso di direzione con Pierluigi Urbini, perfezionandosi successivamente sotto la guida del maestro Julius Kalmar presso l’Accademia Musicale di Vienna, dove ha conseguito il diploma nei Wiener Meisterkurse für Dirigenten. Nominato assistente dal M° Kalmar, ha fatto il suo debutto in questa posizione nel 1989, dirigendo le produzioni d’opera dell’Accademia Lirica di Vienna.

Successivamente, ha seguito numerosi corsi di perfezionamento a livello nazionale e internazionale, partecipando a programmi di formazione in Argentina, Austria, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Francia e Romania, arricchendo ulteriormente la sua esperienza e il suo bagaglio artistico.

Nel corso della sua carriera, Maurizio Tambara ha diretto numerose formazioni sinfoniche, sia in Italia che all’estero, tra cui l’Orchestra dei Solisti della Scala, il Gruppo Strumentale Veneto “Gianfrancesco Malipiero”, l’Orchestra Sinfonica “Hans Swarowsky”, l’Orchestra da Camera di Messina, l’Orchestra da Camera di Venezia, l’Orchestra Cameristica di Reggio Calabria, l’Orchestra Filarmonica di Genova, l’Orchestra Classica “Città di Cantù”.

Inoltre, la Bahia Blanca Symphony Orchestra, l’Orchestra Pro Arte di Vienna, la Bacau Symphony Orchestra, la Cracovia Symphony Orchestra, l’Orchestra Filarmonica di Iași, l’Orchestra Filarmonica di Stato “Moldava” e la Sinfonica di Bucarest. Le sue esibizioni sono state accolte con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica. Successivamente è stato spesso invitato a dirigere numerosi gruppi strumentali, sia ad arco che a fiato.

Maurizio Tambara collabora con diverse associazioni in qualità di Docente di Direzione d’Orchestra, nonché come organizzatore di concerti, corsi, concorsi e masterclass. È stato Direttore Principale dell’Orchestra Sinfonica “Hans Swarowsky”, con la quale ha interpretato programmi che spaziano dai grandi maestri della musica classica e romantica. Attualmente, ricopre il ruolo di Principal Guest Conductor dell’Opera Symphony Orchestra, contribuendo con la sua esperienza e passione alla crescita artistica dell’ensemble.

Il Maestro ha tenuto corsi di esercitazioni orchestrali presso importanti realtà musicali come l’Accademia “Onde Sonore”, l’Orchestra Orch’Idea di Abbiategrasso, e l’Ensemble Giovani Armonie (EGA) di Casalpusterlengo, nell’ambito delle Scuole a indirizzo musicale (SMIM). È Direttore Principale dell’Orchestra Filarmonica dei Navigli (sito ufficiale) e ha insegnato Corsi e Master in Direzione d’Orchestra presso la LA School of Arts in Piemonte. Per oltre vent’anni ha organizzato i Corsi di Direzione d’Orchestra per l’Associazione Culturale Hans Swarowsky, tenuti a Milano, dove ha affiancato il Maestro Julius Kalmar.

Ha inoltre ricoperto il ruolo di docente di Direzione d’Orchestra in Argentina, Portogallo, Bulgaria (Sofia) e Cina (Conservatorio di Pechino), ed è stato insegnante di Direzione d’Orchestra per gli insegnanti delle Scuole a indirizzo musicale in collaborazione con la SIEM (sezioni di Monza e Lodi).

Nel corso della sua carriera ha ricevuto menzioni speciali per le migliori esecuzioni e interpretazioni, comprese quelle di prime assolute, e un riconoscimento come unico finalista premiato al V° Wiener International Musik Wettbewerb in Direzione d’Orchestra. Ha inoltre registrato CD contenenti musiche inedite di compositori contemporanei come Ballabeni e Donadoni.

Nell’estate del 2019 è stato nominato Direttore Principale dell’Orchestra Europea Fondazione Discanto, presso l’omonima Fondazione. Infine, le sue ultime apparizioni concertistiche lo hanno visto dirigere la Messa di Gloria di G. Puccini in occasione del centenario della sua scomparsa, rendendo omaggio al compositore con una performance di grande significato artistico e commemorativo.

Il concerto è ad ingresso libero