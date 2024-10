Varenna: la giovane pianista Aurora Zinetti in concerto

Aurora Zinetti si è distinta in numerose competizioni pianistiche, sia nazionali che internazionali

Appuntamento sabato 12 ottobre alle 21 presso la Chiesa di Santa Marta

VARENNA – La giovane pianista diciassettenne Aurora Zinetti sarà la protagonista di un concerto nella suggestiva cornice di Varenna. L’appuntamento è per sabato 12 ottobre alle 21 presso la Chiesa di Santa Marta (ingresso libero).

Studentessa di pianoforte all’Istituto Civico Musicale di Dongo e allieva del Maestro Maurizio Moretta, Aurora si esibirà in un programma avvincente, ricco di emozioni e virtuosismo.

Questa serata offre un’importante opportunità per scoprire il talento emergente di una giovane artista, destinata a conquistare il pubblico con le sue interpretazioni raffinate e appassionate.

A soli diciassette anni, Aurora può già vantare un curriculum di tutto rispetto, avendo recentemente conseguito la certificazione di secondo periodo presso il Conservatorio di Como con il punteggio massimo.

Si è distinta in numerose competizioni pianistiche, sia nazionali che internazionali, conquistando il primo premio assoluto con menzione d’onore al “Music Competition Esperia” di Como. Ha conseguito il primo premio al concorso nazionale “Città di Vimodrone” e allo “Swiss International Music Competition” di Lugano.

Ha ottenuto il secondo premio al “Franz Liszt Center International Piano Competition”, al “Maria Labia Prize International Competition” (sul lago di Garda), e all’Osimo International Piano Competition Nuova Coppa Pianisti. Ha ricevuto il terzo premio al “Lake Como Virtuoso Competition”, che include un concerto e una borsa di studio del valore di 1.000 euro.

Inoltre, Aurora è stata invitata a esibirsi ad Albese con Cassano in occasione dell’inaugurazione di una mostra d’arte e presso la Sala d’Oro a Palazzo Manzi in occasione della consegna del premio “Aduncum” del Comune di Dongo. Infine, è stata selezionata per esibirsi durante un Convegno Regionale alla presenza del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Ingresso libero