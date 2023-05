Villa Monastero: domenica 28 maggio riapre la casa museo

La casa museo Villa Monastero torna a essere fruibile dopo i lavori di restauro conservativo delle facciate

VARENNA – Domenica 28 maggio la Casa Museo Villa Monastero sarà nuovamente agibile e potrà essere aperta al pubblico, al termine dei lavori di restauro conservativo delle facciate e dell’area del balconcino.

Per consentire le operazioni di smontaggio del ponteggio in completa sicurezza, martedì 23 e mercoledì 24 maggio Villa Monastero (sia la Casa Museo che il Giardino botanico) rimarrà chiusa al pubblico.

Il Giardino riaprirà giovedì 25 maggio, mentre la Casa Museo riaprirà domenica 28 maggio al termine delle operazioni di riordino e pulizia degli spazi interni.

I visitatori potranno così ammirare la Villa nella sua veste rinnovata.

I lavori di riqualificazione del Giardino botanico continueranno seguendo un cronoprogramma che tiene in considerazione l’andamento naturale delle stagioni, con la delimitazione solo delle aree interessate dai lavori nei diversi periodi.

Alla luce degli afflussi elevati in questo periodo, invitiamo i visitatori ad acquistare i biglietti attraverso il circuito Vivaticket, in modo da risparmiare tempo in biglietteria

Per ulteriori informazioni:

Telefono: 0341 295450

E-mail: villa.monastero@provincia.lecco.it

Sito internet: www.villamonastero.eu

Facebook: @villamonastero.lc

Instagram: @villamonastero_official