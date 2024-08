Mandello si prepara alla Festa di San Lorenzo: ecco il programma

Quasi una settimana di iniziative per celebrare il Patrono

Nella notte di San Lorenzo il tradizionale spettacolo pirotecnico

MANDELLO – È ricchissimo il programma di iniziative per celebrare la Festa di San Lorenzo, Santo Patrono di Mandello. Il programma di proposte aperte a tutti si aprirà martedì 6 agosto, quando dalle 17.00 alle 23.00 si terrà in Piazza Italia il Mercatino dedicato all’Hobbistica. Il giorno successivo sarà dedicato ai piccini: dalle 15.00 alle 19.00 in Viale dei Giardini si svolgeranno Giochi all’aperto per bambini.

Il programma prosegue venerdì 9 agosto, quando all’Oratorio si terrà, dalle 20.30, una serata di Zumba e Balli di Gruppo. Per chi volesse sarà possibile cenare in oratorio dalle 19.00. Spostandosi in Piazza Italia si potrà invece assistere, alle 21.00, al film “Il senso della libertà: vita di Gigi Alippi“.

La festa principale sarà, ovviamente, quella del 10 agosto, giorno di San Lorenzo. La giornata si aprirà alle 8.30 con la Messa Solenne nella Chiesa Parrocchiale, seguita dalla benedizione del lago e delle imbarcazioni. Dalle 17.30 alle 21.00 sarà possibile solcare il Lago a bordo delle tradizionali Lucie. Per chi preferisse rimanere a terra sarà possibile visitare dalle 16.00 le bancarelle in Piazza Garibaldi. Alle 21.00 inizierà la Serata Danzante in Oratorio e alle 22.00, come gran finale della serata, il comune offrirà il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Domenica 11 agosto si chiude il programma di celebrazioni con una serata musicale presso l’Oratorio. L’evento inizierà alle 21.00 e conterà sulla partecipazione del gruppo “I Lucernari“. Dal 9 all’11 agosto sarà possibile ristorarsi in oratorio grazie all’efficiente servizio ristorante-bar, attivo anche in caso di maltempo.

Qui la locandina con tutte le informazioni.