Merate, con La Semina Marco Frey parla di economia circolare

L’incontro questa sera, venerdì, in Auditorium

La serata rientra nella programmazione dell’associazione meratese

MERATE – Nel giorno delle manifestazioni Friday for future, un incontro in Auditorium per parlare di economia circolare. L’associazione La Semina propone per questa sera, venerdì, alle 20.45 la conferenza intitolata “Economia Circolare: per rendere la Terra un mondo migliore”. La serata vedrà protagonista il professor Marco Frey, docente Ricercatore all’istituto Sant’Anna di Pisa nonchè presidente della Fondazione Global Compact Italia. AL suo fianco Marco Codognola, amministratore delegato di Itelyum e Stefano Gilardi, Chief Sustainability Officer di Itelyum. Presenta la serata Stefano Covino, astrofisico INAF-Presidente Semina. Il coordinamento dell’incontro è invece affidato ad Alessandro Lega, socio della Semina.