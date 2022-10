A Merate il 2° convegno regionale FIAF Lombardia Ovest

L’appuntamento è per domenica 9 Ottobre

MERATE – I Circoli fotografici FotoLibera Merate e Associazione Passione Fotografia Galbiate, ospiteranno domenica 9 Ottobre a partire dalle ore 9,30, presso l’auditorium comunale Giusi Spezzaferri a Merate, il 2° Convegno Regionale F.I.A.F. Lombardia Ovest.

Il convegno è inserito nella manifestazione M.I.F. Merate Incontra la Fotografia, giunto quest’anno alla sua 8^ edizione.

Alle ore 10.30 interverranno come ospiti la storica e critica d’Arte Simona Bartolena e l’autore dell’anno F.I.A.F. 2022 Luigi Erba, con “Immagini in Combattimento” che vuole essere una specie di duello verbale tra una critica d’arte e un fotografo.

Le connessioni sono da ricercarsi nella pittura, nella grafica e nel cinema in modo disinibito e trasversale. Il titolo richiama la mostra “Combattimento per un’immagine” momento epocale nella storia del secolo scorso e non solo, con la relativa mostra curata da Daniela Palazzoli e Luigi Carluccio alla Galleria d’arte moderna di Modena nel 1973 da cui nessuna considerazione a proposito oggi può prescindere.

Con l’occasione sarà possibile visitare le mostre fotografiche inserite nella manifestazione M.I.F. 2022 presso l’Atrio Comunale, Villa Confalonieri e la sede di Fotolibera. Ingresso Libero