Airuno: con lo scatto dalla Rocchetta Montini è ‘Weather photographer of the year’

La fotografia di Giulio Montini è stata scelta tra 8.900 scatti di 3.300 autori provenienti da tutto il mondo

Immortalato il suggestivo spettacolo della nebbia mattutina che avvolge all’alba il fiume Adda e il territorio intorno

AIRUNO – S’intitola “Morning Fog” (ovvero nebbia mattutina) ed è lo scatto con cui il fotografo Giulio Montini ha vinto il Weather Photographer of the Year 2021, il concorso fotografico organizzato dalla Royal Meteorological Society.

Nato a Como nel 1961 e residente a Casnate con Bernate, Montini ha sbaragliato la concorrenza risultando primo classificato su 8.900 foto di 3.300 autori provenienti da 114 paesi con una fotografia, magica e avvolgente, scattata dalla Rocchetta di Airuno, meta privilegiata per ammirare, dall’alto, lo splendido panorama sulla valle dell’Adda. La bravura di Montini è stata quella di riuscire a immortalare la danza delle nuvole, trafitte dai primi raggi del sole che albeggia, avvolte nella nebbia che sembra coprire, come un morbido cuscino, il fiume sottostante. Una fotografia che riproduce il reale in maniera talmente surreale e a tratti deformante da farla apparire un quadro, consegnando a noi tutti lo spettacolo della magia dell’alba sul fiume.

Uno scenario magico che, oltre a valere l’ambito premio per il fotografo comasco, sta riempiendo di orgoglio gli airunesi, tra cui il sindaco Alessandro Milani che ha commentato con un post sui social: “Airuno, come noi nessuno”.