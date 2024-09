Al via Merate incontra la fotografia: mostre e incontri per riflettere sul Kairos

La rassegna, ideata da Foto Libera, è giunta alla 10^ edizione

Ben sette sedi espositive per una kermesse capace di attrarre un pubblico sempre più attento e sensibile alla visione fotografica del mondo

MERATE – Sette sedi espositive, più di una decina di mostre e una serie di eventi che spaziano dal laboratorio fotografico creativo, rivolto ai ragazzi e tenuto con successo sabato scorso nella sede di Cassina Fra Martino alle letture portfolio passando per gli incontri di approfondimento e la visita guidata alle mostre organizzata in occasione di Ville Aperte. Sono solo alcuni numeri della decima edizione di Merate incontra la fotografia, rassegna in programma in città da sabato 21 settembre al 20 ottobre.

Ideata nel 2014 da Fotolibera e capace di incassare il sostengo di altre associazioni con il passare degli anni, la kermesse, capace di attrarre un pubblico sempre più attento e sensibile alla visione fotografica del mondo, avrà quest’anno come tema “Kairos il tempo… opportuno”.

Riprendendo la distinzione greca tra Kronos (il tempo lineare che scorre) e Kairos (il momento opportuno, in cui accade qualcosa), i fotografi di Fotolibera Merate e di Passione Fotografia Galbiate hanno rimarcato che vivere il Kairos vuol dire non aspettare che le cose accadano, ma saper cogliere le occasioni e vivere nel presente, interrogandosi, come sottolinea Arianna Mancini, curatrice di Mif, “su come la fotografia abbia insito nel proprio procedimento, un tempo necessario e specifico del mezzo, che si inserisce però in un tempo proprio del fotografo. Quest’ultimo, con pazienza e dedizione, studia e fa propria l’immagine agendo nel Kairos, il tempo opportuno. Lavorando con lentezza e in modo selettivo si superano le istantanee, e lo scatto diventa il fine ultimo di un processo di ricerca personale, in cui il fotografo opera, ascoltando il proprio tempo necessario e utile”.

L’inaugurazione della decima edizione di Merate incontra la fotografia è in programma sabato 21 settembre alle 15.30 nella splendida location di Villa Confalonieri.

L’ex sede del Municipio ospiterà una serie di mostre, come “I fiori del passato”, con cui Francesca Binda indaga il legame tra uomo e memoria; “Le forme di Dafne”, ricognizioni visive intorno al mito realizzato all’interno di un progetto collettivo dei Landascape Hunters; “La quinta dimensione”, sulla percezione del tempo; “Il tempo passato e presente” di Mauro Corneo sulla fotografia antica con la tecnica della carta salata; “Memoria della città”, ovvero le opere di Nicolò Quirico sulle architetture delle città e “Ultima conversazione”, dedicata agli scatti di montagna. Senza dimenticare la mostra evento “Ri-Tratti Ri-cordi Ri-scoperti Ri-appropriati” che propone il coinvolgimento del pubblico attraverso un’esperinza estetica legata alla memoria privata e collettiva.

Villa Confalonieri non sarà l’unica sede espositiva. Al centro anziani sarà possibile ammirare “Un archivio InComune” mentre in biblioteca “Lake time”, nell’atrio del municipio “Quinta dimensione” e alla gelateria Da Spini “Tra spazio e tempo” di Michela Albert.

Non mancherà neanche una serata di proiezioni di audiovisivi internazionali, curata da Lorenzo De Francesco nell’ambito della rassegna Sirene wAVe. Il programma completo su www.fotolibera.com.

Merate Incontra la fotografia gode del patrocinio della città di Merate, della Provincia di Lecco ed è manifestazione riconosciuta Fiaf.