Alzaia bloccata per frana: allo Stallazzo il cantaracconto benefico con Marco Ferradini

Appuntamento venerdì 20 settembre a partire dalle 18 allo Stallazzo

Marco Ferradini testimonial della “battaglia” della cooperativa Solleva per intervenire lungo l’alzaia interrotta per frana

PADERNO D’ADDA – Appuntamento da non perdere venerdì 20 settembre a partire dalle 18 allo Stallazzo. Il punto ristoro, situato lungo l’alzaia dell’Adda, ospiterà infatti il recital musicale, con strumenti acustici, dell’artista cantautore Marco Ferradini, che sarà accompagnato dalla figlia Marta.

Ferradini, autore dell’indimenticabile canzone “Teorema”, che già in passato era stato ospite del punto ristoro gestito dalla cooperativa Solleva, si esibirà gratuitamente allo Stallazzo per richiamare l’attenzione attorno al problema della frana che, dal maggio scorso, ha interrotto l’alzaia dell’Adda. Prima dello spettacolo è prevista un’apericena con degustazione di prodotti locali. E’ gradita la prenotazione per motivi organizzativi: stallazzo@gmail.com