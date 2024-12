Brianza Classica. Si conclude la rassegna “Immagini sonore”

Appuntamento a sabato 21 dicembre a Carnate alle ore 20.30

Rassegna diretta dal Maestro Giorgio Matteoli

CARNATE (MB) – Ultimo appuntamento per “Immagini Sonore”, la rassegna musicale autunnale-invernale del circuito cameristico interprovinciale Brianza Classica, organizzata dall’Associazione Early Music Italia e diretta dal Maestro Giorgio Matteoli. Con questo evento si conclude la XXI edizione della manifestazione.

La potenza evocativa delle composizioni moderne che si ispirano all’antico è il cuore di questa produzione, che ruota attorno ai Carmina Burana di Carl Orff e alle serenate romantiche. Un genere che nasce nel cuore del Romanticismo e si modella nelle sue forme distintive, con i fiati protagonisti di opere puramente cameristiche, a volte descrittive della natura o celebrative della sua maestosità.

Inoltre, l’ensemble eseguirà anche brani di Richard Strauss, Charles Gounod e Johannes Brahms, offrendo un affascinante viaggio attraverso le sonorità del passato e del presente.

Gli spettacoli garantiscono la massima accessibilità, anche dal punto di vista economico, con l’obiettivo di favorire la diffusione e la conoscenza del repertorio musicale classico. Questo è reso possibile grazie al prezioso supporto dei Comuni, delle Istituzioni e degli Sponsor.

Il team della rassegna ringrazia il Ministero della Cultura (MIC), Regione Lombardia – Il Consiglio, la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Lecco per il patrocinio; la Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus, la Fondazione Comunitaria del Lecchese (progetto realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura), Nuovo Imaie, la Banca Popolare di Sondrio e ogni singola amministrazione comunale per il sostegno alla rassegna.

Le iniziative e gli eventi per un maggior coinvolgimento dei giovani sono realizzati grazie alla collaborazione dell’Associazione APS Arché di Osnago, l’Associazione MusicArt di Lesmo e Fondazione Piseri di Brugherio. Le iniziative per il sociale sono organizzate in collaborazione con Fondazione Stefania Onlus, la Cooperativa Il Volo EST e l’Azienda Agricola Cascina Rampina.

L’appuntamento è in programma per sabato 21 dicembre alle ore 20.30 nella Chiesa dei Santi Cipriano e Cornelio di Carnate, dove l’Ensemble di fiati Spirabilia presenterà I Carmina Burana di Carl Orff. 21 dicembre

Per prenotazioni chiamare o scrivere al numero 335.5461501 a partire dal lunedì prima del concerto dalle ore 8 alle ore 20.

Brianza Classica tornerà nel 2025 con la XXII edizione.