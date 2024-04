Si inizia domenica 14 aprile

Il Comune di Bulciago ospita tre importanti storici italiani

BULCIAGO – Parte il ciclo di incontri “Israele e Palestina: uno sguardo storico“, promossa dal Comune di Bulciago, curato dal consulente storico Daniele Frisco e in programma a partire da domenica 14 aprile. Il ciclo di incontri sarà arricchito anche da un ulteriore evento finale, che sabato 18 maggio alle ore 17 vedrà intervenire Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni.

In arrivo importanti storici italiani, che di appuntamento in appuntamento approfondiranno aspetti diversi del conflitto israelo-palestinese, dalla sua storia di lungo periodo alle ripercussioni nella regione mediorientale, fino al focus sui rifugiati.

“Il 15 aprile – spiega Raffaella Puricelli, assessore alla Cultura del Comune di Bulciago – ricorre il 13° anniversario della scomparsa del giovane concittadino Vittorio Arrigoni, attivista pacifista barbaramente ucciso a Gaza. In occasione di questa triste ricorrenza, come Amministrazione Comunale di Bulciago desideriamo omaggiare il ricordo dell’impegno di Vik per la difesa dei diritti umani, proponendo alla cittadinanza un percorso di approfondimento storico, fino ai giorni nostri, sul conflitto Israele-Palestina con l’auspicio che presto si possa trovare finalmente una pacifica soluzione al dramma vissuto da milioni di vittime innocenti – continua Raffaella Puricelli – il tema da affrontare, oltre che molto attuale, è anche di enorme complessità e come Amministrazione Comunale, grazie alla direzione scientifica del Dott. Daniele Frisco, siamo molto lieti di poter accogliere storici e docenti esperti conoscitori della materia, che hanno accolto con piacere questo nostro invito e che potranno aiutarci a comprendere ciò che ormai da decenni sta accadendo in questa regione del mondo che deve in parte toccare anche le nostre coscienze. In particolar modo teniamo a ringraziare la mamma di Vittorio, Egidia Beretta e la Fondazione Vik Utopia, che hanno anche loro accolto l’invito dell’Amministrazione Comunale nel portare un proprio contributo sul tema attraverso gli occhi di Vik, con un intervento che concluderà il ciclo di incontri”.

“La conoscenza del passato – interviene Daniele Frisco – rappresenta un punto di partenza imprescindibile per provare a comprendere le complesse dinamiche del mondo contemporaneo. Nei tre appuntamenti storici ne parleremo con Francesco Saverio Leopardi, Francesco Mazzucotelli e Maria Chiara Rioli: tre docenti universitari italiani che hanno dedicato larga parte dei loro studi e ricerche alla questione israelo-palestinese e che ne affronteranno aspetti diversi, dalla sua storia di lungo periodo alle ripercussioni nella regione, fino al focus sui rifugiati”.

Si parte domenica 14 aprile alle ore 17 nella Sala conferenze della Biblioteca con l’intervento dal titolo “La questione israelo-palestinese. Una prospettiva di lungo corso“, a cura del professore dell’Università di Padova Francesco Saverio Leopardi. Un incontro che ripercorrerà i principali snodi storici che hanno caratterizzato l’evoluzione della questione israelo-palestinese sino ai giorni nostri.

Secondo appuntamento quello fissato per lunedì 22 aprile alle ore 21, quando sempre nella Sala conferenze interverrà Francesco Mazzucotelli, docente di Storia della Turchia e del Vicino Oriente all’Università di Pavia. Una conferenza dal titolo “Terre mobili: la cornice regionale della questione israelo-palestinese“, con cui si amplierà lo sguardo all’intera regione mediorientale, partendo dalla nuova mappa politica e mentale seguita alla fine della prima guerra mondiale e passando attraverso i decenni della guerra fredda, si arriverà fino ai tempi più recenti.

Sabato 11 maggio alle ore 17, ci si concentra sui rifugiati palestinesi dal 1948 ad oggi. Ospite Maria Chiara Rioli, docente di Storia Contemporanea all’Università di Modena e Reggio Emilia. Un intervento dal titolo “Palestina: rifugiati di ieri e oggi“, nel corso del quale saranno approfondite la storia della questione dei rifugiati palestinesi e gli eventi contemporanei dalla nakba palestinese all’offensiva in corso.